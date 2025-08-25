Geisweider Flohmarkt am 6. September – Spätsommerlicher Trödelspaß

(wS/red) Siegen 25.08.2025 | Am Samstag, den 6. September 2025, findet der nächste Geisweider Flohmarkt statt. Nach den Sommerferien lädt der traditionsreiche Markt in Siegen-Geisweid zu einem großen Trödelerlebnis von 6:00 bis 13:00 Uhr ein.

Die Platzvergabe für Händler startet wie gewohnt früh, bereits ab 3:30 Uhr morgens. Wer erst später kommt, hat jedoch auch dann noch gute Chancen auf einen Standplatz. Die Einfahrt erfolgt ausschließlich über die Stahlwerkstraße, wo die Ordner vor Ort die Flächen zuteilen. Eine vorherige Reservierung ist nicht erforderlich.



Der Septembertermin gilt als idealer Zeitpunkt, um den Spätsommer mit einem ausgedehnten Bummel zu genießen. Besucher können sich auf eine große Vielfalt freuen:

Von alten Schallplatten über Bücher und Kleidung bis hin zu nostalgischen Sammlerstücken gibt es fast alles – nur Neuware bleibt außen vor. Genau das macht den besonderen Charakter des Geisweider Flohmarkts seit seiner Gründung im Jahr 1969 aus.

Der Markt ist nicht nur ein Ort für Schnäppchenjäger, sondern auch ein Treffpunkt für Menschen aus der gesamten Region, die hier ins Gespräch kommen und gemeinsam die besondere Atmosphäre erleben.



Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.



Weitere Termine 2025:

Oktober, 8. November (wegen Feiertag am 1.11.), 6. Dezember 2025