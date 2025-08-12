Großes Kinderfest am Eiserfelder Weiher – Spiel, Spaß und Musik für die ganze Familie

(wS/sm) Siegen 12.08.2025 | Am Sonntag, 24. August 2025, verwandelt sich das Naturfreibad Eiserfeld von 14 bis 18 Uhr wieder in ein Paradies für kleine und große Gäste. Der Förderverein des Naturfreibads lädt zum traditionellen Kinderfest ein – und wie immer ist der Eintritt frei.

Die Besucher erwartet ein buntes Programm voller Spiel, Spaß und Unterhaltung: Für die jüngsten Gäste gibt es eine große Hüpfburg, die beliebte Wasserrutsche und einen spannenden Geschicklichkeitsparcours. Auch Köpfchen und Kreativität sind gefragt, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Für die passende musikalische Begleitung sorgt die Akustik-Band „NaK Acoustic“, die den Nachmittag mit schwungvollen Klängen untermalt. Einen besonderen Programmpunkt stellt der angekündigte Besuch von Bürgermeister Steffen Mues dar.

Natürlich kommen auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz: Von süßen Leckereien bis zu herzhaften Snacks ist alles dabei, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Und das Beste: Der Eintritt ins kühle Nass des Weihers ist am Kinderfest traditionell für alle Besucher kostenlos.

Der Förderverein freut sich auf zahlreiche Gäste und einen unvergesslichen Sommertag am Eiserfelder Weiher.

Foto: Förderverein Naturfreibad Eiserfelder Weiher

