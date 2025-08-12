Feuerwehr-Einsatz in Brachbach: Paketdienstfahrer verliert Kontrolle – Treckerfahrer verhindert Umkippen

(wS/red) Brachbach 12.08.2025 | Am heutigen Dienstag gegen 14 Uhr kam es in der Büdenholzer Straße zu einem ungewöhnlichen Feuerwehr-Einsatz. Ein Fahrer eines Paketdienstes wollte mit seinem Transporter aus einer Hofeinfahrt bergab auf die Straße fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Einfahrt ab und geriet in eine Hecke. Der Transporter kam in Schieflage und drohte umzukippen.

Ein in der Nähe befindlicher Treckerfahrer erkannte die brenzlige Situation sofort und reagierte geistesgegenwärtig: Mit seinem Fahrzeug stützte er den Transporter ab und verhinderte so, dass dieser umkippte. Der Paketfahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Die alarmierte Feuerwehr sicherte den Transporter zusätzlich, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Schließlich konnte ein herbeigerufenes Abschleppunternehmen den Transporter wieder sicher auf die Fahrbahn stellen.

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

? 👉