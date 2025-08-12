Finale pur: „UnArt“ krönt „Freitags in Netphen“ mit Bühnenpower aus dem Siegerland

(wS/fk) Netphen 12.08.2025 | Am kommenden Freitag endet die Veranstaltungsreihe „Freitags in Netphen 2025 – Best Off“ mit einem musikalischen Höhepunkt: Auf dem Marktplatz in Obernetphen steht die Siegerländer Band „UnArt“ auf der Bühne. Die sieben jungen Musiker aus dem Raum Siegen sorgen mit ihrem frischen und energiegeladenen Sound seit Jahren für Aufsehen in der Covermusik-Szene.

Gegründet wurde die Band bereits 2008. Von Beginn an war für die Mitglieder klar: „Wir wollen nicht einfach nur covern, wir wollen unseren eigenen Stil entwickeln und uns abheben.“ So verbinden sie Rock- und Elektrosounds mit bekannten Titeln, formen diese um und schaffen daraus eigene Hymnen, die zum Mitsingen und Tanzen animieren.

Das Repertoire reicht von rockigen Klassikern bis zu stimmungsvollen Medleys. Ob Guns N’ Roses-Fans, die beim legendären „Sweet Child O’ Mine“-Solo zur Luftgitarre greifen, Liebhaber der Neunzigerjahre oder Mallorca-Urlauber mit Sehnsucht nach Sommer – „UnArt“ versteht es, ein breites Publikum mitzunehmen. Dabei gleicht kein Konzert dem anderen, denn die Band bringt immer wieder neue Ideen und Einfälle ein.

„Lasst euch anstecken von guter Laune-Musik“, verspricht die Band – und kündigt schon einmal an, dass heisere Stimmen und Muskelkater vom Tanzen garantiert seien.

Das Konzert auf dem Marktplatz in Obernetphen beginnt am Freitagabend – 15.08.2025 – um 18 Uhr.

Der Eintritt ist frei, der Becher kostet einmalig 2 Euro.

