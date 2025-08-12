Unbekannte brachen in Apotheke ein und entwendeten Bargeld

(wS/ots) Siegen 12.08.2025 | Am Wochenende ist es zu einem Einbruch in eine Apotheke an der

Albertus-Magnus-Straße in Siegen gekommen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen (11.08.2025) gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Ersten Ermittlungen nach hatten die Diebe es auf Bargeld abgesehen. Sie entwendeten Spendenboxen, eine Verkaufskasse und Porto-Geld. Die Höhe der Beute kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Albertus-Magnus Zentrum nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto

