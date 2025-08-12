Brutaler Angriff auf 33-Jährigen an Bushaltestelle in Netphen-Deuz

(wS/ots) Netphen 12.08.2025 | Mehrere Jugendliche haben am Montagabend (11.08.2025)

in Netphen-Deuz einen 33-Jährigen angegriffen und leicht verletzt.

Der Mann saß gegen 19:15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Albert-Irle-Straße.

Plötzlich griffen ihn mehrere unbekannte Täter unvermittelt an, traten ihn und setzten Pfefferspray ein. Zeugen beobachteten das Geschehen und konnten eine Personenbeschreibung abgeben.

Die Polizei begab sich umgehend in eine Nahbereichsfahndung und konnte mehrere Jugendliche im Bereich eines Spielplatzes antreffen. Eine mögliche Tatbeteiligung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

Foto: Nico Eggers / Netphen Online

