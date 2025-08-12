News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Menu

Brutaler Angriff auf 33-Jährigen an Bushaltestelle in Netphen-Deuz

12. August 202568
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Netphen 12.08.2025 | Mehrere Jugendliche haben am Montagabend (11.08.2025)
in Netphen-Deuz einen 33-Jährigen angegriffen und leicht verletzt.

Der Mann saß gegen 19:15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Albert-Irle-Straße.
Plötzlich griffen ihn mehrere unbekannte Täter unvermittelt an, traten ihn und setzten Pfefferspray ein. Zeugen beobachteten das Geschehen und konnten eine Personenbeschreibung abgeben.

Die Polizei begab sich umgehend in eine Nahbereichsfahndung und konnte mehrere Jugendliche im Bereich eines Spielplatzes antreffen. Eine mögliche Tatbeteiligung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

Foto: Nico Eggers / Netphen Online

AnzeigeGünstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier 💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? 👉 Dann klicken Sie bitte HIER! Wir freuen uns sehr, vielen Dank!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Eichen: Rauchmelder schlägt Alarm – Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres bei Kellerbrand

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« JuliSeptember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten