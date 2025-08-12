Eichen: Rauchmelder schlägt Alarm – Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres bei Kellerbrand

(wS/red) Kreuztal 12.08.2025 | Am heutigen Dienstag gegen 11:20 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst samt Notarzt sowie die Polizei in den Brauhausweg nach Eichen aus. Grund war ein Brand im Keller eines Wohnhauses: Dort stand eine Waschmaschine oder Trockner in Flammen.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, befand sich das Gerät bereits im Vollbrand. Den Wehrleuten gelang es schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dennoch ist der Keller nach ersten Informationen vor Ort stark verraucht und verrußt. Mit Lüftern belüfteten die Kräfte das Gebäude, um den Rauch aus den Räumen zu entfernen.

Die beiden Hausbewohner, ein älteres Paar, wurden vom Rettungsdienst betreut. Glücklicherweise konnten sie sich rechtzeitig ins Freie retten – entscheidend war hier der installierte Rauchmelder, der frühzeitig Alarm schlug. „Rauchmelder sind lebenswichtig“, betonen die Einsatzkräfte.

Auch Mitarbeiter des Kreuztaler Ordnungsamtes sind vor Ort, um den Betroffenen bei Bedarf Unterstützung zu leisten.

Aktuell (Stand: 12:20 Uhr) läuft der Einsatz noch. Über die Brandursache und die Schadenshöhe liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Wir berichten nach.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

