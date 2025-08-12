Nur noch 40 Tage bis zum Siegener Tuning-Treffen – „Back to the Roots“ am Globus in Siegen

(wS/mg) Siegen 12.08.2025 | IBald ist es soweit: Das traditionsreiche Siegener Tuning-Treffen kehrt am 21. September 2025 unter dem Motto „Back to the Roots“ zurück – an seinen Ursprungsort, den Parkplatz des Globus-Marktes in Siegen. (Damals Real Markt)

Das 2013 ins Leben gerufene Event findet in diesem Jahr erstmals unter der Leitung von „DeepNation“ statt. Dabei steht im Vordergrund, automobile Leidenschaft zu zelebrieren und diese mit einem wohltätigen Zweck zu verbinden.

Das Programm:

Pokale für „Show and Shine“ & weitere Kategorien

DJ für Musik & Stimmung

Food-Meile mit abwechslungsreichen Köstlichkeiten

Hüpfburg & Aktionen für Kinder

Teilnahme vieler bekannter Tuner

Soziales Engagement:

Der gesamte Erlös geht an Strahlemännchen e. V. (Herzenswünsche schwerkranker Kinder) und Einsame Pfoten Zadar (Hilfe für notleidende Tiere in Kroatien).

Eintrittspreise:

Fahrer inkl. Fahrzeugbewertung: 20 €

Beifahrer & Fußgänger: 10 €

Kinder bis 10 Jahre & Menschen mit Behinderung: frei

📅 Termin vormerken: 21. September 2025 – Globus-Parkplatz Siegen.🚗

Von 10:00 – 18:00 Uhr

💬 „Wir freuen uns riesig auf ein Wiedersehen mit der Szene – und auf viele glänzende Fahrzeuge“, so das Team DeepNation.