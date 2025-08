HEES setzt auf Ausbildung: Sieben junge Talente beginnen ihre Karriere

(wS/he) Siegen 04.08.2025 | Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres heißen wir bei der HEES GmbH sieben motivierte Nachwuchskräfte willkommen, die in unterschiedlichen Ausbildungsberufen ihren beruflichen Weg starten. Am Unternehmenssitz in Siegen wurden die neuen Azubis offiziell empfangen und starten nun in ein modernes, praxisorientiertes Arbeitsumfeld.

Praxisnaher Einstieg dank strukturiertem Onboarding

Die neuen Auszubildenden beginnen ihre Laufbahn in den Berufen Kaufmann/-frau für Büromanagement, Fachinformatiker/-in für Systemintegration sowie Informationselektroniker/-in. „Es ist uns eine große Freude, auch in diesem Jahr wieder engagierte junge Menschen auf ihrem Weg in die Berufswelt begleiten zu dürfen. Nachwuchstalente bilden das Fundament unserer Zukunft. Eine fundierte Ausbildung ermöglicht nicht nur den internen Wissenstransfer, sondern bringt gleichzeitig neue Ideen und frische Perspektiven in unsere Teams“, erklärt Alisa Utsch, Personalreferentin und verantwortlich für die Ausbildung bei der HEES GmbH, dem Komplettanbieter für moderne Arbeitswelten.

Im Rahmen eines strukturierten Onboardings erhalten die neuen Teammitglieder in den ersten Wochen Einblicke in alle wesentlichen Unternehmensbereiche. Ziel ist es, von Beginn an ein praxisnahes und zukunftsgerichtetes Lernumfeld zu schaffen – ganz im Sinne der HEES-Vision für bessere Arbeitsbedingungen.

Die HEES GmbH engagiert sich bereits seit vielen Jahren aktiv in der Ausbildung junger Menschen – und leistet auch in diesem Jahr mit dem neuen Azubi-Jahrgang erneut einen wertvollen Beitrag zur Sicherung qualifizierter Fachkräfte in der Region.

Sieben neue Auszubildende starten bei der Hees GmbH, dem Komplettanbieter für Arbeitswelten, beruflich im August 2025 durch. Foto: HEES