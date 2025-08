Selfie-Versuch auf Zug endet mit Stromschlag und schweren Verbrennungen

(wS/ots) Köln 04.08.2025 | Am gestrigen Sonntag (04.August) kam es gegen 16:50 Uhr im Kölner

Hauptbahnhof zu einem schweren Stromunfall. Ein 25- jähriger Mann kletterte auf

die stehende RE 1 am Bahnsteig 4, um nach eigenen Angaben ein Selfie zu machen.

Bei diesem Versuch kam es zu einem Spannungsbogen. Dieser entsteht auch ohne

Berührung der Oberleitung, und ist ungefähr 65-mal stärker, als aus einer

herkömmlichen Steckdose.



Der Mann fiel nach Auslösen des Spannungsbogens mit großflächigen Verbrennungen

auf den Bahnsteig. Er war kurzzeitig ansprechbar und wurde unverzüglich einem

Krankenhaus zugeführt. Die Bahnstrecke konnte gegen 17:30 Uhr wieder freigegeben

werden. Durch den Vorfall kam es insgesamt zu Verspätungen von 261 Minuten,

wovon 24 Züge betroffen waren. Drei Züge wurden umgeleitet, drei weitere fielen

zum Teil oder komplett aus.



Der 25-jährige erlitt schwere Verletzungen und befindet sich weiterhin in

stationärer Behandlung. Im Zuge dessen weist die Bundespolizei erneut auf die

Gefahren des Bahnstroms hin: Das Fertigen von Selfies oder Fotos, sowie

Leichtsinn und Mutproben im Bereich von Bahnanlagen, enden oft tödlich oder mit

schwersten Verletzungen.



Nützliche Präventionstipps und Filme finden sie unter:

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen/bahnstrom



Der Bahnsteig war zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert. Die Bundespolizei ruft

Zeugen, die sich zu diesem Zeitpunkt vor Ort befanden, dazu auf, sich zu melden.

Ferner verweist sie auf die Möglichkeit der seelsorglichen Betreuung.

Foto: Archiv wirSiegen.de