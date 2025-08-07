News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kleinbagger rutscht von Anhänger – HTS-Ausfahrt Weidenau aktuell (09:40 Uhr) gesperrt

7. August 2025450
(wS/red) Siegen 07.08.2025| Gegen 8:37 Uhr wurde die Polizei am heutigen Vormittag über einen Verkehrsunfall auf der Hüttentalstraße (HTS) in Siegen-Weidenau informiert.

In der Ausfahrt Weidenau, aus Fahrtrichtung Kreuztal kommend in Richtung Siegen, rutschte ein Kleinbagger von einem Anhänger. Der Anhänger wurde dabei nach links gegen die Leitplanke gedrückt und beschädigt.

Die Ausfahrt Weidenau ist derzeit (Stand 09:40 Uhr) weiterhin voll gesperrt. Ein Abschleppunternehmen wurde bereits beauftragt, um die Bergung des Fahrzeugs durchzuführen. Polizeikräfte befinden sich vor Ort und übernehmen die Unfallaufnahme sowie die Verkehrsregelung.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Dennoch kommt es auf der Hüttentalstraße zwischen Geisweid und Weidenau aktuell zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und nach Möglichkeit auf alternative Routen auszuweichen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

