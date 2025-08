Leben mit Seheinschränkungen: Kostenlose Einzelberatung für Fragen rund ums Auge

(wS/si) Siegen 06.08.2025 | Am Dienstag, 12. August 2025, bietet das Team von „Blickpunkt Auge“ unter Leitung von Katrin Spies-Gußmann kostenlose Einzelberatungen von 11.00 bis 15.00 Uhr an. Die Beratungen finden in den Räumen des Familienbüros der Stadt Siegen (Weidenauer Straße 158 – 160) statt.

Menschen, die von einer Seheinschränkung betroffen sind, haben die Möglichkeit sich zu verschiedenen Themen wie „Sehverlust und Erblindung durch Erkrankungen und Unfälle“, „Sehen im Alter“ oder „Schule, Studium und Beruf“ beraten zu lassen. Auch Fragen rund um den Alltag mit Seheinschränkungen, wie „Sport, Freizeit und Mobilität im Alltag“ sowie „Recht und Behördengänge“, können angesprochen werden.

Das Beratungsangebot findet in Kooperation mit Monica Massenhove, der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Stadt Siegen, statt. Bei Interesse kann mit Katrin Spies-Gußmann telefonisch ein Termin vereinbart werden unter (02751) 444 727.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bsvw.org/wittgenstein-umgebung.