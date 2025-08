Leichenfund bei Weitefeld: Handelt es sich um den gesuchten mutmaßlichen Dreifachmörder Meisner?

(wS/ots) Koblenz / Weitefeld / Westerwald 05.08.2025 | Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei Betzdorf gegen 16.30 Uhr über den Fund einer unbekannten Leiche außerhalb der Ortslage Weitefeld informiert. Die Identität der Person steht noch nicht fest.

Insbesondere angesichts möglicher Zusammenhänge mit dem Tötungsdelikt am 06. April 2025 in Weitefeld arbeitet die Polizei mit Hochdruck an der zeitnahen Identifizierung der Person.

Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit zum Fundort, zum Geschlecht sowie zu den weiteren Umständen keine weiteren Angaben machen können. Staatsanwaltschaft und Polizei werden die Öffentlichkeit bei einer neuen Erkenntnislage umgehend informieren.

Weitere Infos zu dem Dreifachmord von Weitefeld HIER

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de