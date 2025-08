„Brückenprojekt“ in Geisweid: 12 zukünftige Schulkinder feierlich verabschiedet

(wS/si) Siegen 05.08.2025 | Vor vier Jahren hat die Stadt Siegen in Geisweid einen Ort geschaffen, an dem Kinder auf den Alltag in einer Regeleinrichtung und vor allem auf den Schuleintritt vorbereitet werden.

Denn immer wieder gibt es Kinder, die aus den unterschiedlichsten Gründen keine Kindertageseinrichtung besuchen – darunter besonders oft Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. Nun wurden 12 zukünftige Schulkinder aus diesem „Brückenprojekt“ feierlich verabschiedet.



In der Hüttenstraße 16c finden täglich 25 Kinder im Vorschulalter ohne Kita-Platz ein regelmäßiges Angebot und können dort ihre Sprachkenntnisse erweitern, mit Gleichaltrigen spielen und den Alltag mit Routinen und Regeln in einer öffentlichen Einrichtung kennenlernen. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Fünf- und Sechsjährigen vor allem auf der Vorbereitung auf die bevorstehende Einschulung, für jüngere Kinder ist der Wechsel in eine Kindertageseinrichtung das Ziel. Aber auch die Betreuung von Eltern, die oft noch nicht lange in Deutschland leben, ist Teil des Brückenprojekts. Diese werden hierbei auf die Anforderungen, die die Schule an den Familienalltag stellt, vorbereitet.

In einer großen Abschiedsfeier wurden nun 12 Vorschulkinder aus dem Brückenprojekt und somit in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet. Stolz präsentierten die Kinder ihre Schulranzen, deren Anschaffung dank der Mittel der Siegener Stiftung „Hilfswerk für Mütter und Kinder in Not“ möglich war. „Wir wünschen den Kindern einen guten Start und viel Spaß in der Schule“, sagte Elena Botirca, sozialpädagogische Fachkraft im Brückenprojekt. „Bei uns haben sie nicht nur viel gelernt, sie und ihre Familien haben hier auch Ansprechpartnerinnen und -partner gefunden. Dieses Angebot gilt natürlich auch weiterhin!“ Die jüngeren Kinder wechseln entweder in eine Kita oder bleiben noch ein weiteres Jahr im Brückenprojekt.

Die Außenstelle des Siegener Familienbüros bietet neben dem Brückenprojekt viele weitere Angebote für Familien – dazu zählen neben Sprachkurse und Kreativangebote für Frauen auch ein offenes Elterncafé oder ein Alphabetisierungskurs. Außerdem stehen zwei Fachkräfte im Rahmen des kommunalen Integrationsmanagement (KIM) als Ansprechpersonen für geflüchtete und eingewanderte Frauen mit Kind zur Verfügung.



Abschied aus dem Brückenprojekt: Stolz präsentierten die Kinder ihre neuen Schulranzen.

(Foto: Stadt Siegen)

