Musik an, Alltag ausNeues Projekt „PUSH_Lab“ startet am 8. August

(wS/hi) Hilchenbach 05.08.2025 | Musik an, Alltag aus – unter diesem Motto startet der Push e.V. in diesem Sommer sein neues Projekt „PUSH_Lab“. Zielgruppe sind alle musikbegeisterten Jugendlichen zwischen elf und 21 Jahren, die Lust haben, sich kreativ auszutoben: Egal ob am Mikrofon, an der Gitarre, hinterm DJ-Pult oder am Mischpult.

Neben den regelmäßigen Sessions sind auch Workshops geplant: Ob Songwriting, DJing

oder Medientechnik im Livebetrieb – wer neugierig ist, wie Musik entsteht und wie eine

echte Show auf die Beine gestellt wird, ist hier goldrichtig. Profis aus der Praxis stehen mit

Tipps, Tricks und Technik zur Seite, und natürlich bleibt auch viel Raum für eigene Ideen.

Auf die Nachwuchskünstlerinnen und -künstler warten außerdem einige Veranstaltungs-

Highlights: Am Samstag, 23. August, fahren sie zur „Gamescom“ nach Köln, um die

faszinierende Welt der Medien gemeinsam zu erleben und zu entdecken. Außerdem

arbeitet das PUSH_Lab auf ein großes Live-Musik-Event hin: Am Samstag, 27. September,

findet die „Nachtfrequenz25“ statt. Und damit das nicht irgendein Auftritt wird, sondern eine

richtig runde Show, gibt’s bis dahin jeden Freitag von 16:00 bis 19:00 Uhr ein offenes

Treffen im Jugendzentrum „NoLimits“ im kmd in Dahlbruch. Hier wird gemeinsam geprobt,

geplant und ausprobiert, ohne Druck, aber mit echtem Bühnenziel vor Augen. Außerdem

gibt es einen Musik-Workshop unter Leitung von Henning Neuser und Mitarbeit von Dana

Brüggenkamp, der am Freitag, 5. September, ebenfalls im Jugendzentrum Dahlbruch

stattfindet.

Mit dem PUSH_Lab gibt der PUSH e.V. Jugendlichen die Möglichkeit, sich in einem

kreativen, respektvollen Raum musikalisch und medial auszuprobieren und dabei

Selbstvertrauen, Teamgeist und echte Skills zu entwickeln. Die Teilnahme ist kostenfrei,

Vorkenntnisse sind nicht nötig – nur ein bisschen Mut, sich auszuprobieren, und ganz viel

Lust auf Musik.

Startschuss für das Projekt ist am Freitag, 8. August, um 16:00 Uhr im NoLimits.

Weitere Infos zu den Anmeldungen und Angeboten gibt’s unter www.kjb-angebote.de und

per E-Mail an info@push-ev.de.



Foto: Ob Songwriting, DJing oder Medientechnik im Livebetrieb – wer neugierig ist, wie Musik entsteht und wie eine echte Show auf die Beine gestellt wird, ist beim „PUSH_Lab“ richtig.