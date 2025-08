Westenergie ermöglicht Barrierefreiheit im Wieland-Stadion-Höhwäldchen

(wS/we) Wilnsdorf 05.08.2025 | Der TuS Wilnsdorf / Wilgersdorf 1912 e. V. wird barrierefrei. Im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort erhält der Verein eine finanzielle Förderung, um ihre Tribüne im Wieland-Stadion-Höhwäldchen umzubauen und so allen Zuschauenden den Zugang zu ermöglichen. Projektpatin und Westenergie-Mitarbeiterin Carolin Molitor unterstützt das Projekt tatkräftig.



Ziel des Projekts ist es, die Infrastruktur, die Barrierefreiheit und den Komfort für Zuschauende und Vereinsmitglieder zu verbessern. Die Helferinnen und Helfer bauten auf einer Länge von 18 Metern einen Teil der bestehenden, abgetreppten Tribünenkonstruktion in ein durchgängiges, ebenerdiges Plateau um.



Benjamin Otto, Vorsitzender des TuS Wilnsdorf / Wilgersdorf 1912 e. V., freute sich über die Unterstützung durch Westenergie: „Wir als Verein möchten allen Gästen einen barrierefreien Zugang ins Stadion ermöglichen. Der Umbau unserer Tribüne ist schon längst überfällig gewesen und jetzt endlich realisiert worden. So können wir jetzt eine barrierefreie Nutzung der Tribüne sicherstellen.“

Mit Westenergie aktiv vor Ort unterstützt das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen das soziale und ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeitenden. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck einbringt, kann die Unterstützung erhalten. Westenergie übernimmt dabei die

Materialkosten in Höhe von bis zu 2.000 Euro, aber keinen Arbeitslohn. Denn im Mittelpunkt steht der ehrenamtliche Einsatz, der gefördert und belohnt wird. Über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort konnten alleine im vergangenen Jahr 413 Projekte unterstützt werden. Die Initiative feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, seit dem Start im Jahr 2005 wurden bereits über 12.500 Vorhaben umgesetzt und von Westenergie mit über 23 Millionen Euro bezuschusst.

Foto 1: Von links nach rechts: Felix Höhnemann, Projektpatin und Westenergie-Mitarbeiterin Carolin Molitor,

Vorsitzender des TuS Wilnsdorf / Wilgersdorf 1912 e. V Benjamin Otto und Julian Brückner.

(Foto: Westenergie AG / Carolin Molitor)

? 👉