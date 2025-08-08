„Let’s Ride, Push Your Bike!“: Hilchenbach wird am Mittwoch zur Dirtbike-Hochburg

(wS/hi) Hilchenbach 08.08.2025 | Am Mittwoch, 13. August, heißt es von 14:00 bis 19:00 Uhr im Dirtbikepark Hilchenbach wieder: „Let’s Ride, Push Your Bike!“



Der PUSH e.V. veranstaltet gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach einen Dirtbike Contest. Dabei können Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 17 Jahren zeigen, was sie in dieser Saison alles im Park gelernt und geübt haben.

Die Teilnehmenden können sich in zwei Disziplinen den Herausforderungen stellen. Beim sogenannten „Pumptrack Contest“ geht es darum, wer am schnellsten durch die Kurven und Trails fährt. Beim „Best Line Contest“ zeigt man hingegen anspruchsvolle Sprünge und Tricks, die auf Präzision bewertet werden. Gefahren wird in den beiden Altersgruppen Ü14 und U14.

Eine fachkundige Jury bewertet alle Leistungen und vergibt anschließend tolle Preise.

Zusätzlich bietet der PUSH e.V. Leckeres vom Grill und Getränke an. Kreative Bikefans sowie Besucherinnen und Besucher können außerdem in einem Workshop T-Shirts bemalen und bedrucken.

Unterstützt wird die Durchführung des Wettbewerbs vom Team des DRK Hilchenbach.

Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, kann sich kostenlos auf www.kjb-angebote.de oder am Veranstaltungstag vor Ort anmelden.

