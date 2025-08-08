Attendorn – Nordumgehung wird saniert: Teilstrecke von Windhauser Straße bis Münchener Straße betroffen

(wS/ha) Attendorn 08.08.2025 | Ab dem 18. August 2025 und voraussichtlich für zwei Wochen wird in Attendorn der Teilabschnitt der „Nordumgehung“ (Märkische Straße) vom Kreisverkehr an der L 697 Windhauser Straße bis zur Einmündung Münchener Straße voll gesperrt.

Dieser Abschnitt der „Nordumgehung“ wird eine neue Asphaltdeckschicht erhalten. Die Straßenbauarbeiten führt die Firma Rudolf Hilgenroth im Auftrag der Hansestadt Attendorn durch. Zunächst wird die Asphaltdeckschicht gefräst, danach die Randbereiche angeglichen, die Schachtabdeckungen auf Höhe gezogen und die Regenabläufe reguliert.

Zum Abschluss der Baumaßnahme wird die endgültige Asphaltdeckschicht im Fahrbahnbereich aufgebracht.

Diese umfangreichen Arbeiten können nur unter Vollsperrung erfolgen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der Umleitungsbeschilderung zu folgen.



Ab dem 18. August 2025 und voraussichtlich für zwei Wochen wird in Attendorn der Teilabschnitt der „Nordumgehung“ (Märkische Straße) vom Kreisverkehr an der L 697 Windhauser Straße bis zur Einmündung Münchener Straße voll gesperrt.

? 👉







