Vorbericht zum morgigen Spiel und Hiobsbotschaft von Fabian Hecker

(wS/Red) Kreuztal 08.08.2025 | Fabian Hecker schwer verletzt

Testspieltage sind immer etwas herrliches, für den Verein ebenso, wie für die Fans, sofern sie denn die Spiele besuchen.

Gut, jetzt haben wir Sommerferien und es sind sicherlich nicht da, aber die, die zu Hause bleiben, können sich doch mal den TuS mit seinen 4 neuen Spielern anschauen, dann sitz man beim ersten Heimspiel auch nicht rätselnd auf der Tribüne und versucht die Namen der richtigen Person zuzuordnen.

Nun ja, die Gelegenheit dazu bietet sich ja, das Spiel läuft am morgigen Samstag 09.09.25 um 16:30 Uhr im „Fuchsbau“ am Nocken 6 in Wuppertal-Vohwinkel.

Tickets können per Mail an vvk@vst-handball.de reserviert werden, die Karten müssen vor Ort abgeholt und BAR bezahlt werden. Ab 15:00 Uhr ist die wirklich kleine Halle geöffnet.

In der letzten Saison hat Ferndorf die beiden Ligaspiele zwar verloren, aber es waren beileibe keine „Klatschen“. Ganz im Gegenteil, das Spiel am 08.12.2024 verloren wir 32:29, das zweite Spiel am 17.05.2025 nur mit 30:28. Man darf sich also auf ein spannendes Testspiel freuen. Welche Prioritäten sich beide Trainer gesetzt haben, wissen wir nicht, aber ein Sieg sieht immer gut aus. Wer nicht Live dabei sein kann, hat die Möglichkeit das Spiel am Liveticker zu verfolgen: https://www.kicker.de/bergischer-hc-gegen-ferndorf-2025-freundschaftsspiele-handball-vereine-5132752/ticker

Lassen wir uns überraschen, welchen Kader Ceven Klatt auf die Platte schickt. Fehlen werden definitiv Fynn Herzig, Jonas Wilde und Philip Würz. Ob Hampus Dahlgren und Gabriel Viana wieder im Team sind, werden wir sehen.

Wer auch noch definitiv fehlen wird, ist Fabian Hecker, er hatte vor kurzem noch einen Bruch des Ellenbogens und hat sich nun das vordere Kreuzband gerissen. Das ist Horror pur, nun war er wieder auf einem guten Weg und diese Verletzung wird ihn sicherlich um Monate zurückwerfen.

Fabian ist wohl beim „Mannschaftsarzt des 1. FC Köln“ und wird am Montag in Köln operiert. Drücken wir ihm die Daumen, dass die OP gut verläuft und seine Genesung nicht zu lange dauert.

Damit haben wir auf RA ein „kleines“ Problem, denn nun ist Josip Eres allein auf der Position, mal sehen, Ceven wird sicher schon einen Plan B haben.

Pressemitteilung des Vereins über Fabian Hecker:

Hiobsbotschaft für den TuS Ferndorf – Linkshänder Fabian Hecker schwer verletzt

Die neue Saison hat noch nicht begonnen, da ereilt den TuS Ferndorf bereits eine Hiobsbotschaft. Fabian Hecker hat sich im Training eine schwere Knieverletzung

zugezogen. „Das ist eine sehr traurige Nachricht, vor allem für Fabian persönlich. Er hatte sich gerade nach seiner Armverletzung wieder herangekämpft und nun kommt diese Verletzung, die ihn auf jeden Fall auf unbestimmte Zeit außer Gefecht setzen wird.

Für unser Team und unsere Planungen ist es ein herber Verlust, denn Fabian hat sich im letzten Jahr zu einer festen Größe im Team entwickelt.“ äußerte sich Trainer Ceven Klatt zu der bitteren Nachricht von Fabian Hecker.

Verein und Team drücken „Fabi“ die Daumen, dass er möglichst schnell wieder gesund wird und auf die Platte zurückkehren kann. Dabei wird der TuS Ferndorf ihn natürlich bestens unterstützen. Der 2,01 m große Linkshänder wird sich bereits in der nächsten Woche operieren lassen und sich anschließend einer Reha unterziehen.

Bericht: Peter Trojak

Fotos: Andreas Domian