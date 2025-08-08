„Highspeed, Herz, Heimat“: GREENFIBER lädt zum Familienfest nach Kreuztal ein

(wS/gr) Kreuztal 08.08.2025 | Unter dem Motto „Highspeed, Herz, Heimat“ veranstaltet das Unternehmen GREENFIBER am Samstag, den 30. August 2025, ein großes Familienfest auf dem Roten Platz in Kreuztal. Von 11:00 bis 18:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das Spaß und Information miteinander verbindet.

Die Organisatoren versprechen ein Fest für die ganze Familie mit kulinarischen Highlights, spannenden Kinderaktionen und weiteren Überraschungen. Im Fokus der Veranstaltung steht neben dem unterhaltsamen Teil auch die Information über den Fortschritt des Glasfaserausbaus in Kreuztal. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand zu informieren und direkt mit dem Team von GREENFIBER über ihre Anschlussmöglichkeiten zu sprechen.

Das Fest bietet die Gelegenheit, den digitalen Fortschritt in der Region gemeinsam zu feiern und das GREENFIBER-Team persönlich kennenzulernen. Das Unternehmen lädt alle Kreuztaler herzlich ein, an diesem Tag dabei zu sein.

Mehr dazu auch auf https://www.greenfiber.de