„Mut zur Zuversicht“ – Open-Air-Gottesdienst zum Weinfest

(wS/bs) Kreuztal 08.08.2025 | „Mut zur Zuversicht“- dieses in der derzeitigen Weltlage sicher nicht einfache Motto trägt der Open-Air-Gottesdienst, der am Sonntag, 7.September, ab 10.00 Uhr in der Kreuztaler Stadtmitte stattfindet.

Seit vielen Jahren wird der gemeinsame Gottesdienst von der Kirchengemeinde um den Kindelsberg, den Kreuztaler CVJM und ev. Gemeinschaften in Verbindung mit dem Kreuztaler Weinfest durchgeführt. In diesem Jahr wird Jonathan Klein, Gemeinschafr Kredenbach, predigen. Dabei wird er auch auf die spannenden Ergebnisse einer Umfage unter Kreuztaler Bürgern eingehen. Dort wurde nach den aktuellen Sorgen der Bürger gefragt und auch, was ihnen „gut“ tut.

Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von den Vereingten Posaunenchören in der Stadt Kreuztal und einer Band. Zum Gottesdienst können gerne Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. Erstmalig wird für alle Kinder ein spannendes Kinderprogramm parallel zum Gottesdienst im Vortragsraum der Bibliothek am Roten Platz angeboten. Bei schlechter Witterung finden beide Veranstaltungen in der nahegelegenen Kreuzkirche statt. Im Anschluß an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, auch die kulinarischen Köstlichkeiten der verschiedenen Anbieter des Weinfestes zu genießen.

