Herbst-/ Winterbasar des Flecker Wunscherfüller e.V. am 20.09.2025

(wS/fw) Freudenberg 08.08.2025 | Es ist wieder soweit: Der Flecker Wunscherfüller e.V. veranstaltet seinen Herbst- und Winterbasar in der Giebelwaldhalle, Zum Giebelwald 14 in 57258 Freudenberg-Niederndorf.

Am Samstag, 20.09.2025 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr (für Schwangere mit einer Begleitperson bereits ab 09:30 Uhr) haben alle Interessierten die Möglichkeit, gut erhaltene Kinderbekleidung, Schuhe, Spielsachen und diverses Zubehör zu erstehen.

Neben einem breiten und vielfältigen Sortiment gibt es außerdem frische Waffeln und Kuchen sowie Kaffee und diverse Kaltgetränke.

Die Anmeldung und Nummernvergabe ist am 30.08.2025 von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr per E-Mail unter basar@flecker-wunscherfueller.de, vorhandene Verkaufsnummern bitte bestätigen. Die Vergabe der begrenzten Verkaufsnummern erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen im angegebenen Zeitfenster.

20 % des Verkaufserlöses und die Korbgebühr von 2 € je Korb gehen als Spende zur Unterstützung sozialer Projekte in Freudenberg an den Flecker Wunscherfüller e.V..

