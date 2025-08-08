L553: Ausbau der Ortsdurchfahrt in Bad Berleburg-Schwarzenau startet am 12. August

(wS/str) Bad Berleburg 08.08.2025 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt am Dienstag (12.08.) mit dem Ausbau der L553 (Edertalstraße) in Bad Berleburg-Schwarzenau. Zum Auftakt der Bauarbeiten werden zunächst unter halbseitiger Verkehrsführung vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Ziel ist es, in diesem Zeitraum so viele Maßnahmen wie möglich ohne Vollsperrung umzusetzen, um die späteren Vollsperrungsphasen so kurz wie möglich zu halten.

Die Maßnahme umfasst den rund 1.000 Meter langen Ausbau der Ortsdurchfahrt in mehreren Bauabschnitten. Geplant sind unter anderem der barrierefreie Ausbau der Gehwege und Bushaltestellen sowie die Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Gesamtbauzeit beträgt voraussichtlich rund 18 Monate.

Weitere Informationen zum Ablauf der Maßnahme und zu temporären Verkehrsführungen folgen rechtzeitig vor den nächsten Bauphasen.

