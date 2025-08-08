Premieren-Wanderung auf dem neuen „Trupbacher Heideweg“ am Freitag, 22. August

(wS/si) Siegen 08.08.2025 | Die Trupbacher Heide in Siegen – eines der beliebtesten Naherholungsgebiete im Stadtgebiet – hat einen neuen Wander-Höhepunkt: Am Freitag, 22. August 2025, wird offiziell der neue, 14,7 Kilometer lange „Trupbacher Heideweg“ eröffnet.

Zur Premieren-Wanderung mit Bürgermeister Steffen Mues und zahlreichen Gästen auf einem Teilstück des neuen Rundwegs sind auch interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

„Der wunderschöne, gut beschilderte Heideweg bietet eine attraktive Wanderroute mit viel Naturerlebnis und Bewegung für Groß und Klein. Die Streckenführung mit Aussichten bis nach Siegen, ins komplette Hüttental und nach Kreuztal ist klasse geworden. Der neue Rundweg ist ohne Aufwand von Weidenau und Siegen erreichbar, führt durch den Historischen Tiergarten und wird sicher eine Top-Tour für Wander- und Naturfreunde aus der Region“, so Steffen Mues. Gewandert wird zur Eröffnung auf einer 7,2 Kilometer abgekürzten Rundstrecke (blaue Variante). Das Stadtmarketing Siegen veranstaltet ein Picknick vor Ort. Es wird um vorherige Anmeldung bis Montag, 18. August, unter antwort@siegen.de gebeten.

Treffpunkt ist der Wanderparkplatz im Erlebniswald Historischer Tiergarten am Ende des Güterwegs. Die Wanderung dauert von 14.00 bis gegen 17.00 Uhr. Sie führt über den Kutschenweg vorbei am Wildgehege Tiergarten, mit Blick ins Hüttental in Richtung

Trupbacher Höhe und weiter zur Raststation am Forstbetriebshof Heinbach. Nach Picknick und einem Anstieg zum „Bilderstock“ geht es über den Friedhofswald zurück über die Panzerstraße und den Erlebniswald Historischer Tiergarten zum Ausgangspunkt.