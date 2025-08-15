Mathematik zum Anfassen – das Mini-Mathematikum im Technikmuseum Freudenberg

(wS/tm) Freudenberg 15.08.2025 | Wer glaubt, Mathematik sei trocken und schwer verständlich, wird im Technikmuseum Freudenberg eines Besseren belehrt. Vom Sonntag, 31. August, bis Sonntag, 14. September 2025,

ist hier das „Mini-Mathematikum“ zu Gast – eine besondere Wanderausstellung des

Mathematikums in Gießen. Dieses einzigartige Mitmachmuseum ist bekannt für seine vielen interaktiven Exponate, die Mathematik für Menschen jeden Alters greifbar machen. Das „Mini-

Mathematikum“ wurde speziell für Kinder zwischen zwei und acht Jahren entwickelt und zeigt, dass Zahlen, Formen und Muster nicht nur spannend, sondern auch spielerisch erlebbar sind.

Die Ausstellung verzichtet bewusst auf komplizierte Formeln oder abstrakte Fachsprache.

Stattdessen laden zahlreiche Mitmachstationen wie die farbenfrohe Kugelpyramide, ein

verblüffendes Spiegelhäuschen oder bunte Formen zum Anordnen dazu ein, selbst zu

experimentieren, zu entdecken und zu staunen. Die Kinder erforschen eigenständig mathematische

Phänomene und begreifen sie – im wahrsten Sinne des Wortes – mit Hand, Kopf und Herz.

Für Kitas und Schulen gibt es während der beiden Ausstellungswochen festgelegte Besuchszeiten:

montags, dienstags, donnerstags und freitags um 9:00 Uhr, 10:30 Uhr, 13:00 Uhr und 14:30 Uhr,

sowie mittwochs um 9:00 Uhr und 10:30 Uhr. Mittwochnachmittage und Sonntage sind dem

allgemeinen Publikum vorbehalten. Pro Termin kann eine Gruppe mit bis zu 30 Kindern für etwa

75 Minuten die Ausstellung erleben. Begleitet werden die Gruppen von einer Mitarbeiterin oder

einem Mitarbeiter des Museums, wobei mindestens eine erwachsene Begleitperson pro Gruppe

erforderlich ist.

Nach dem Rundgang besteht die Möglichkeit, in der Cafeteria des Museums mitgebrachte Speisen

zu verzehren. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro pro Kind, für Begleitpersonen ist der Eintritt frei. Gruppen werden um vorherige Anmeldung gebeten: per E-Mail an: info@technikmuseum-

freudenberg.de, postalisch an Charlotte Wentz, Mausbacher-Straße 35, 57258 Freudenberg oder telefonisch unter 02734 8105.

Das Technikmuseum Freudenberg und das Mathematikum Gießen laden alle kleinen

Entdeckerinnen und Entdecker ein, spielerisch in die Welt der Mathematik einzutauchen. Hier wird

Mathematik zu einem Abenteuer – bunt, überraschend und voller Aha-Momente.

Foto: Technikmuseum Freudenberg