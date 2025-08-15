Mathematik zum Anfassen – das Mini-Mathematikum im Technikmuseum Freudenberg

(wS/tm) Freudenberg 15.08.2025 | Wer glaubt, Mathematik sei trocken und schwer verständlich, wird im Technikmuseum Freudenberg eines Besseren belehrt. Vom Sonntag, 31. August, bis Sonntag, 14. September 2025,
ist hier das „Mini-Mathematikum“ zu Gast – eine besondere Wanderausstellung des
Mathematikums in Gießen. Dieses einzigartige Mitmachmuseum ist bekannt für seine vielen interaktiven Exponate, die Mathematik für Menschen jeden Alters greifbar machen. Das „Mini-
Mathematikum“ wurde speziell für Kinder zwischen zwei und acht Jahren entwickelt und zeigt, dass Zahlen, Formen und Muster nicht nur spannend, sondern auch spielerisch erlebbar sind.
Die Ausstellung verzichtet bewusst auf komplizierte Formeln oder abstrakte Fachsprache.
Stattdessen laden zahlreiche Mitmachstationen wie die farbenfrohe Kugelpyramide, ein
verblüffendes Spiegelhäuschen oder bunte Formen zum Anordnen dazu ein, selbst zu
experimentieren, zu entdecken und zu staunen. Die Kinder erforschen eigenständig mathematische
Phänomene und begreifen sie – im wahrsten Sinne des Wortes – mit Hand, Kopf und Herz.
Für Kitas und Schulen gibt es während der beiden Ausstellungswochen festgelegte Besuchszeiten:
montags, dienstags, donnerstags und freitags um 9:00 Uhr, 10:30 Uhr, 13:00 Uhr und 14:30 Uhr,
sowie mittwochs um 9:00 Uhr und 10:30 Uhr. Mittwochnachmittage und Sonntage sind dem
allgemeinen Publikum vorbehalten. Pro Termin kann eine Gruppe mit bis zu 30 Kindern für etwa
75 Minuten die Ausstellung erleben. Begleitet werden die Gruppen von einer Mitarbeiterin oder
einem Mitarbeiter des Museums, wobei mindestens eine erwachsene Begleitperson pro Gruppe
erforderlich ist.
Nach dem Rundgang besteht die Möglichkeit, in der Cafeteria des Museums mitgebrachte Speisen
zu verzehren. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro pro Kind, für Begleitpersonen ist der Eintritt frei. Gruppen werden um vorherige Anmeldung gebeten: per E-Mail an: info@technikmuseum-
freudenberg.de, postalisch an Charlotte Wentz, Mausbacher-Straße 35, 57258 Freudenberg oder telefonisch unter 02734 8105.
Das Technikmuseum Freudenberg und das Mathematikum Gießen laden alle kleinen
Entdeckerinnen und Entdecker ein, spielerisch in die Welt der Mathematik einzutauchen. Hier wird
Mathematik zu einem Abenteuer – bunt, überraschend und voller Aha-Momente.
Foto: Technikmuseum Freudenberg