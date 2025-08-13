Mit Eigenleistung zur neuen Begegnungsstätte: Dorfjugend renoviert Holzhütte mit Unterstützung der Sparkasse

(wS/sp) Burbach 13.08.2025 | Aus alt mach neu – und das mit vereinten Kräften: Auf dem Gelände des Sportvereins SuS- Wiederstein 1960 e.V. entsteht derzeit ein neuer Treffpunkt für die Dorfjugend. Eine seit Jahren kaum genutzte Holzhütte, die früher als Sportheim diente, wird aktuell mit viel Engagement renoviert. Möglich wird das Projekt durch das beherzte Teamwork der Jugendlichen – und durch eine finanzielle Unterstützung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen in Höhe von 1.500 Euro. Finanziert wird dies aus dem Erlös der Sparlotterie der Sparkasse.

Die Initiative des Projekts kommt vom Vorstand des SuS-Wiederstein 1960 e.V.: der Jugendgruppe ist die Hütte zur eigenständigen Nutzung überlassen worden. Mittlerweile wird geschraubt, gehämmert und gestrichen: Eine neue Eingangstür wurde eingebaut, moderne Fenster eingesetzt, die Außenfassade erneuert. Auch im Inneren nimmt das Projekt Formen an – dort stehen noch Arbeiten an Boden und Wänden an.

„Was die Jugendlichen hier auf die Beine gestellt haben, ist beeindruckend. Solche Projekte stärken nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl“, so Sigrid Schmidt, Kundenberaterin der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. „Wir freuen uns, mit Mitteln aus der Sparlotterie einen Beitrag dazu leisten zu können.“

Auch beim Verein ist die Freude über die Entwicklung groß. Christoph Schmidt, Vorsitzender des Vereins, erklärt: „Die Hütte war viele Jahre kaum mehr als eine Erinnerung – jetzt wird sie mit Leben gefüllt. Das Engagement unserer Jugendlichen zeigt, wie viel in Eigeninitiative möglich ist.“

Die Förderung der Sparkasse stammt aus den Reinerträgen der Sparlotterie der Sparkasse.

Ein Teil jedes verkauften Loses kommt gemeinnützigen Projekten in der Region zugute – so wie dem neuen Treffpunkt auf dem Sportplatz des Vereins.

Die Dorfjugend vor der frisch renovierten Hütte – ein Ort, der durch Teamwork und Eigenleistung neuen Glanz erhält.

Foto: Sparkasse Burbach-Neunkirchen

