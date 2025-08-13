Veganland Çiğköfte Siegen – Ihr vegetarisches Restaurant mit rein veganer Küche

(wS/red) Siegen 13.08.2025 | Anzeige | Veganland Siegen – Veganes Restaurant am Kölner Tor mit frischen Spezialitäten

Wer in Siegen Lust auf frische, gesunde und kreative vegane Gerichte hat, sollte unbedingt das Veganland Siegen am Kölner Tor 10 besuchen. Dieses beliebte vegane Restaurant bietet hausgemachte Köstlichkeiten – ganz ohne Fertigprodukte – und überzeugt mit Vielfalt, Geschmack und 100 % pflanzlichen Zutaten.

Frisch & hausgemacht – das Angebot im Veganland Siegen:

Vegane Wraps – mit Cigköfte, Falafel, Nuggets oder als Mix-Wrap.

Vegane Burger – vom herzhaften Cigköfte-Burger über Falafel-Burger bis zum Veggy-Burger.

Frische vegane Salate – wahlweise mit Cigköfte, Falafel oder einer feinen Mischung.

Cigköfte & Falafel Spezialitäten – als Familienpaket oder Einzelportion.

Vegane Menüs – Wrap oder Burger mit knusprigen Pommes und Getränk.

Alle Speisen und Soßen sind garantiert vegan zubereitet und voller Geschmack. Ideal für alle, die Wert auf frische, gesunde, pflanzliche Ernährung legen – egal ob Veganerin, Vegetarier oder einfach neugierig auf vegane Küche.

Top-Lage in Siegen

Das Veganland Siegen liegt zentral am Kölner Tor – perfekt für eine Pause beim Einkaufsbummel oder einen schnellen Mittagstisch. Parkplätze befinden sich in direkter Nähe. Gerichte können im gemütlichen Lokal gegessen oder bequem mitgenommen werden.

Wer auf der Suche nach veganen Spezialitäten in Siegen ist, findet im Veganland Siegen eine kulinarische Adresse, die begeistert – frisch, lecker, gesund und 100 % pflanzlich.

Adresse & Kontakt:

📍 Kölner Tor 10, 57072 Siegen

📞 0271 30337101

📧 info@veganlandsiegen.de

⏰ Mo–Sa: 11:00–21:00 Uhr | So & Feiertage: 15:00–21:00 Uhr

📱 Instagram & Facebook: @veganlandsiegen