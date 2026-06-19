Gelebte Vielfalt beim Stadtteilfest Fritz-Erler-Siedlung und im QR-Code-basierten Stadtteilspaziergang

(wS/kr) Kreuztal 19.06.2026 | Tradition und Innovation, auch dafür steht die Arbeit vom Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung &mMehrgenerationenhaus Kreuztal. Während das Stadtteilfest ein tradiertes Angebot ist, kommt der QR-ler-Walk als zeitgemäßes Angebot dazu.

Das 18. Stadtteilfest in der Fritz-Erler-Siedlung ist auch dieses Jahr wieder Team-Work pur.

Es findet in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft, verschiedensten Kooperationspartnern und –partnerinnen und engagierten Personen aus Kreuztal statt.

Neben vielen Informations- und Mitmachmöglichkeiten wird es Kreativangebote sowie einmbuntes Bühnenprogramm für Groß und Klein geben.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie das interkulturelle Flair und die verlockenden Düftemder Spezialitätenstände. Das Fest ist ein buntes Erlebnis für die ganze Familie!

Organisiert wird das Stadtteilfest vom Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung und Mehrgenerationenhaus Kreuztal in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal, der LEG Wohnen NRW GmbH und dem Kreisverband AWO Siegen Wittgenstein/Olpe.

Stadtteilfest

Samstag, 27.06.2026, 14:00-19:00 Uhr in der Danziger Straße und auf dem Quartiersplatz in der Fritz-Erler-Siedlung Kreuztal

Der QR-ler-Walk ist ein QR-Code-basierter Stadtteilspaziergang und im vergangenen Jahr unter Beteiligung der Nachbarschaft entstanden. Die Hardware wird nun final angebracht, was ein weiterer Grund zum Feiern ist!



Mitgestaltet wurde der Walk vom Bruchwerk Theater Siegen anlässlich des Jubiläums „50nJahre Zusammenleben und –arbeiten in der Fritz-Erler-Siedlung“, das 2025 gefeiert wurde.

Die verschiedenen Stationen des QR-ler-Walks setzen sich durch Interviews des Teams vomnBruchwerk Theater mitn(früheren) Bewohnern und Bewohnerinnen der Fritz-Erler-Siedlung zu einem umfassenden und lebendigen Bild der Siedlung zusammen.

Mit an der Entstehung Beteiligten wird der QR-ler-Walk erstmals am Donnerstag, 09.07.2026noffiziell abgelaufen. Nach der feierlichen Eröffnung mit Sekt, Fingerfood und nettennGesprächen ist der QR-ler-Walk ab Freitag, 10.07.2026 für alle Interessierten begehbar.

Smartphone und bequemes Schuhwerk – mehr braucht es nicht für einen Einblick in das Leben aus 50 Jahren Fritz Erler-Siedlung. Startpunkt der 14 Stationen ist das Stadtteilbüro in der Danziger Straße 2 in Kreuztal.