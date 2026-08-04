Vom Verwaltungsfachangestellten bis zum IT-Kaufmann: 22 Nachwuchskräfte verstärken das „Team SiWi“

(wS/si) Siegen 04.08.2026 | Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat in diesem Jahr 22 neue Auszubildende und duale Studenten begrüßt. Unter dem Motto „Willkommen im Team SiWi“ wurden die Nachwuchskräfte offiziell von Landrat Andreas Müller empfangen. Sie verstärken damit eine Belegschaft von mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Kreisverwaltung.

Die neuen Auszubildenden und dualen Studenten des Kreises Siegen-Wittgenstein auf der Dachterrasse des Kreishauses mit Blick über Siegen.

„Sie sind ab heute Teil unseres Teams. Mehr als 1.200 Kolleginnen und Kollegen arbeiten jeden Tag dafür, dass das Leben für die Menschen in unserem Kreis funktioniert – häufig im Hintergrund und oft ganz selbstverständlich“, sagte Landrat Andreas Müller bei der Begrüßung. „Verwaltung ist deshalb viel mehr als Formulare, Gesetze und Akten. Verwaltung bedeutet, Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Und genau das macht diesen Beruf so sinnvoll.“

Die Ausbildungsberufe beim Kreis sind dabei breit gefächert. Zum 1. August haben sieben Auszubildende eine Ausbildung zur beziehungsweise zum Verwaltungsfachangestellten begonnen, zwei eine Ausbildung zur Verwaltungswirtin, einer die Ausbildung als Kaufmann für IT-Systemmanagement und ein weiterer die Ausbildung zum Vermessungstechniker. Am 1. September folgen dann acht Kreisinspektoranwärterinnen und -anwärter im gehobenen Dienst sowie drei Studierende der Sozialen Arbeit, die ihr duales Studium bei der Kreisverwaltung aufnehmen.

Die verschiedenen Berufsfelder zeigen die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten beim Kreis Siegen-Wittgenstein. Auf die neuen Auszubildenden warten in den kommenden Jahren ganz unterschiedliche Themen und Aufgaben.

Landrat Müller gab den Berufsstartern drei Ratschläge mit auf den Weg: „Bleiben Sie neugierig, bringen Sie sich ein und vor allem: Vergessen Sie nie den Menschen. Wenn Sie sich diesen Blick bewahren, werden Sie nicht nur gute Verwaltungsfachkräfte, sondern Menschen, denen andere gerne begegnen.“

Die 22 Nachwuchskräfte des „Team SiWi“ auf dem Balkon des Kreishauses in Siegen.

Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein