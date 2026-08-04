Vollsperrung ab 10. August: Freudenberg erneuert Oststraße samt Kanälen, Wasserleitungen und Beleuchtung

(wS/fr) Freudenberg 04.08.2026 | Die Oststraße in Freudenberg wird ab dem 10. August komplett ausgebaut. Auf einer Länge von 434 Metern werden neben der Straße gleichzeitig auch die Kanal- und Wasserleitungen sowie die Straßenbeleuchtung erneuert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang 2028. „Die geplanten Maßnahmen sichern und erhalten eine gute und funktionsfähige Verkehrsinfrastruktur in Freudenberg“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Die Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten. Während der gesamten Bauzeit wird die Oststraße voll gesperrt, um die Bauzeit so gering wie möglich zu halten. Im ersten Abschnitt – von der Kuhlenbergstraße bis zum Parkplatz des Einkaufsmarktes – wird zunächst mit dem Leitungsbau begonnen. Bis zum Winter soll die erste Asphaltschicht der Straße eingebaut werden. Für Anlieger ist das Befahren der Straße jeweils bis zur Baustelle möglich. Die Einbahnstraßenregelung wird für die Dauer der Bauzeit aufgehoben.

Für die Erreichbarkeit des Einkaufsmarktes an der Oststraße gibt es eine Übergangsregelung: Die Parkplätze sind voraussichtlich bis Dezember 2026 nur von der Siegener Straße aus anzufahren. Danach können sie wieder wie gewohnt von der Kuhlenbergstraße aus erreicht werden. Die Parkplätze des Einkaufsmarktes an der Bahnhofstraße sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Ab Frühjahr 2027 folgen die beiden weiteren Bauabschnitte. Zum Abschluss der gesamten Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2028 eine Wasserleitung im Tannenweg hergestellt.

Das Straßenschild der Oststraße in Freudenberg. Ab dem 10. August wird die Straße auf 434 Metern Länge komplett ausgebaut. Foto: Stadt Freudenberg