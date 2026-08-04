Knüppel, Königsmunition und kräftige Bässe: Sohlbach feiert drei Tage Schützenfest „Auf der Schadau“

(wS/hgm) Netphen-Sohlbach 04.08.2026 | Wow, war das ein tolles Fest! Am vergangenen Wochenende feierte der Schützenverein Sohlbach 1952 e. V. traditionell sein Schützenfest im Vereinsheim – gut gezielt, getroffen und gefeiert, kann man da nur sagen. Der rührige Verein hat aktuell 188 Mitglieder, 1. Vorsitzender ist Mike Klöckner, Geschäftsführer Thomas Klöckner.

Los ging es Freitagnachmittag „Auf der Schadau“ – und das voll bis in die Puppen; denn das Abschießen von Insignien und der Vögel kann dauern. Offenbar hatte Vogelbauer Friedrich Schäfer (der macht das seit 40 Jahren) gute Arbeit geleistet.

Als erstes kamen die fünf Jungschützinnen und Schützen mit Luftgewehr an die Reihe. Die Insignien waren zwar schnell unten, der Vogel indes tat diesen Gefallen aber nicht.

Neuer Jugendkönig ist Leon Scheerer; die Krone holte sich Jamie Käppele, das Zepter Nils Busch, und der Apfel fiel an Jan Klöckner. Damit wurde Niklaus Krämer, scheidender Jugendkönig aus 2025, abgelöst.

Danach ging’s voll zur Sache – und zwar mit Königsmunition, wohinter schon einiges an Power steckte. Mit dem 110. Schuss holte [Andres/Andreas?] Franke den Vogel herunter und machte seine Partnerin Gaby Jung zur Königin. Bei den Insignien freilich schaltete man etwas herunter: Sie wurden mit Kleinkaliber geschossen. Hier fiel die Krone an Andreas Käppele – gleich mit dem 1. Schuss, der Apfel an Jochen Schröder mit dem 24. Schuss. Exakt dreimal so viel Schüsse – nämlich 72 – benötigte Flo Dreier, um sich das Zepter zu sichern. Alles in allem wurde damit das scheidende Königspaar aus 2025, Robin und Jacqueline Berghäuser, ebenfalls abgelöst.

Wie vom Vorstand zu erfahren war, wurde bei beiden Schießen, u. a. aus zeitlichen Gründen, auf die Flügel verzichtet. Es gäbe keine Vorschrift, nach denen dies etwa sein müsse. 40 Schützen hätten sich am Schießen beteiligt, wovon zum Ende zum Schuss auf den Vogel noch fünf übriggeblieben seien. Es sei ein spannendes Schießen gewesen, alle Beteiligten hätten „gewollt“; nur der Vogel hätte sich „gewehrt“. Ein Kompliment ginge an den Vogelbauer Friedrich Schäfer, der wieder „ganze Arbeit“ geleistet habe.

Darüber hinaus wurde ein Gäste-Preisschießen geboten. Bedingung hierzu war, dass sie nicht Mitglied im Schützenverein Sohlbach sein durften. 21 Gäste hatten auf die Preise geschossen. Der erste Gästepreis ging an Philip Groos, der Zweite an Niels Ginsberg.

Nicht fehlen durfte natürlich das Knüppelwerfen auf den Rabenvogel von den Kleinsten (bis 10 Jahren) des Vereins. Eine ganze Horde junger Wilder (so der Verein) malträtierten den Vogel mit Knüppeln. Nach „unzähligen Würfen“ geschah der Finale-Wurf durch Theo Klappert, der damit neuer Rabenkönig wurde und seinen Vorgänger aus 2025, Daniil Taran, ebenso ablöste.

Übrigens hat der Tambourkorps Erndtebrück das Vogelschießen am Freitag musikalisch untermauert. Insgesamt war es in allen Wettbewerben ein spannender und schöner Abend. Das aktuelle Kaiserpaar, Jochen mit Helga Schröder, bleibt noch zwei Jahre im Amt.

Deftig und kräftig, nämlich mit moderner Rock- und Popmusik, ging’s am Freitagabend zum Schützen-Festival zur Sache: Nämlich mit den Bands „Army of TILIO“, „The Latemillers“ sowie „Inside Factory“. Das muss ja auch mal sein, und es war durchaus eine zumutbare und angenehme Lautstärke. Und wer genauer hinhörte, bemerkte auch den einen oder anderen Oldie. Gut gemacht!

Wieder so richtig zünftig wurde es am Sonntag, der gleich um 10 Uhr mit einem Platzkonzert – oberhalb des Sohlbacher „Wunschstuhles“ – begann. Ausgeführt vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Netphen, unter dem Dirigat von Vize-Dirigentin Lorena Käuser, die eine würdige Vertreterin des offiziellen Dirigenten, Stephan Hees, ist. Es wurden u. a. zahlreiche Märsche und Polkas gespielt, darunter „Mars de Medici“, die „Deutschland-Hymne“ und auch moderne Stücke. Dabei wurden einige der Vorträge von den Musikanten auch mit Parodistik untermauert. Danach marschierte der Musikzug mit den Sohlbacher Schützen sowie den Gastvereinen SV Afholderbach, SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach, SV Brauersdorf und dem Schießverein Erndtebrück in geschlossener Formation zum Schützenhaus. Auch später, direkt im und vor dem Schützenhaus, erfreute der Musikzug Netphen mit zahlreichen volkstümlichen und modernen Melodien.

Danach fanden neben dem Schützenhaus die Krönungszeremonien statt. Niemand musste hungern oder dursten: Es gab drinnen und draußen reichlich Bier und alkoholfreie Getränke, verschiedene Sorten von Gerichten und hinterher reichlich Kaffee und Kuchen.

Fast kein Fest ohne Ehrungen: Durch den 1. Vorsitzenden Mike Klöckner wurden Silvia Reuber (die übrigens zum 3. Mal an der Deutschen Meisterschaft teilnimmt) für 50 Jahre, Björn Kopelke für 40 Jahre sowie Ottfried Murthum, Sabine Krämer und Uwe Durgut für je 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt. Dabei ist es bemerkenswert, wie tapfer einige dieser Mitglieder ihre Handicaps bewältigen, die sie durch Schicksalsschläge erlitten haben und jetzt auf Transporthilfen angewiesen sind. Nein, niemanden dieser lässt der SV Sohlbach im Stich!

Darüber hinaus wurden noch Mike Klöckner, Hans Joachim Werthenbach und Hans Oehm (nicht im Bild) für besondere Verdienste im Verein geehrt.

Das tolle Schützenfest klang am Sonntagnachmittag auch mit Angeboten für die „kleinen“ Mitglieder und Gäste sowie bester Unterhaltung durch den Musikzug Netphen aus. Es war für jeden etwas dabei, und auf das (hoffentlich stattfindende) Sohlbacher Schützenfest 2027 freut man sich jetzt schon – auch wenn der allgemeine Besuch von Schützenfesten etwas nachgelassen hat und das Geld halt nicht mehr so locker sitzt.

Text und Fotos: Hans-Gerhard Maiwald