Von Kreuztal bis Marienheide: Volksbank in Südwestfalen startet mit zwölf neuen Auszubildenden ins Ausbildungsjahr

(wS/vob) Kreuztal 04.08.2026 | Die Volksbank in Südwestfalen hat zwölf neue Auszubildende begrüßt. Vorstandsmitglied Jens Brinkmann und Ausbildungsleiterin Anke Bockelmann empfingen die angehenden Bank- und Immobilienkaufleute am 3. August in der Siegener Hauptstelle der Genossenschaftsbank. In den nächsten Tagen beginnen die Nachwuchskräfte ihren Einsatz in den Filialen des Märkischen Kreises, in Marienheide und im Siegerland.

Für das Ausbildungsjahr 2026 waren bei der Volksbank über 200 Bewerbungen eingegangen. Bei vielen Bewerberinnen und Bewerbern war das Interesse an einer Ausbildung bereits im Rahmen eines Schulpraktikums bei der Genossenschaftsbank entstanden.

Die zweieinhalbjährige Ausbildung findet aufgrund der Größe des Geschäftsgebietes in zwei Ausbildungsregionen statt – dem Siegerland und dem Märkischen Kreis. Zum Start erwartet die neuen Kolleginnen und Kollegen ein vielseitiges Einführungsprogramm mit Einführungstagen, EDV-Schulungen und einer mehrtägigen Auftaktveranstaltung im GenoHotel in Forsbach. Weitere Schulungen, etwa zu bankinternen Buchungssystemen, bereiten gezielt auf den Einsatz in den Filialen vor. Ergänzend zum Berufsschulunterricht nehmen die Auszubildenden an rund 35 Seminartagen teil, die gemeinsam mit der GenoAkademie als überbetrieblicher Unterricht und zur Prüfungsvorbereitung durchgeführt werden.

Auch der Teamgedanke spielt eine zentrale Rolle. Gemeinsame Veranstaltungen wie ein Kennenlernabend, Weihnachtsfeiern, Projekte und Sportevents sollen den Zusammenhalt der Ausbildungsjahrgänge fördern. Ergänzt wird das Programm durch Angebote im Gesundheitsmanagement, etwa durch einen Workshop zum „gesunden Start in die Ausbildung“.

„Die Auszubildenden werden ab dem ersten Tag in den Arbeitsalltag integriert, sodass sie sich begleitet von den Fachausbildern in den Filialen und Abteilungen gut in die Abläufe einfinden und wohl fühlen“, sagte Ausbildungsleiterin Anke Bockelmann.

Vorstand Jens Brinkmann betonte die Bedeutung der Ausbildung für die Zukunft der Bank: „Unsere Auszubildenden sind ein zentraler Bestandteil unserer Zukunft. Wir investieren bewusst in junge Menschen aus der Region und begleiten sie auf ihrem Weg in einen verantwortungsvollen und vielseitigen Beruf. Gerade in Zeiten des Wandels bleibt die persönliche Beratung ein entscheidender Erfolgsfaktor und dafür brauchen wir gut ausgebildete Nachwuchskräfte.“

Die Volksbank bildet gezielt für den eigenen Bedarf aus und bietet ihren Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss eine Übernahmegarantie. Auch wenn die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in vielen Bereichen Einzug halten, werde das persönliche Beratungsgespräch vor Ort ein fester Bestandteil des genossenschaftlichen Geschäftsmodells bleiben. Zukünftig würden zudem Spezialistinnen und Spezialisten gefragt sein – ob im Kredit- oder Anlagebereich, im Controlling oder im Vertriebsmanagement.

Sechs der neuen Auszubildenden starten ab dem 11. August in der Ausbildungsregion Märkischer Kreis und Marienheide, fünf in der Ausbildungsregion Siegerland. Dort werden sie unter anderem in den Filialen in Kreuztal, Weidenau, Neunkirchen und Netphen sowie in der Hauptstelle Siegen eingesetzt. Eine angehende Immobilienkauffrau beginnt ihren Praxiseinsatz bei der VR Immo: Südwestfalen GmbH & Co.KG in Siegen.

Für den Ausbildungsbeginn 2027 sind bei der Volksbank in Südwestfalen bereits Ausbildungsstellen ausgeschrieben. Neben der Ausbildung zu Bankkaufleuten wird im kommenden Jahr auch eine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration angeboten. Bewerbungen sowie Anfragen für Praktika sind jederzeit online über www.vbinswf.de/karriere möglich.

Die zwölf neuen Auszubildenden der Volksbank in Südwestfalen freuen sich auf ihren Ausbildungsstart – mit dem Motto „Starte den Azubi-Boost!“

Die neuen Auszubildenden der Volksbank in Südwestfalen mit Vorstandsmitglied Jens Brinkmann und Ausbildungsleiterin Anke Bockelmann vor der Siegener Hauptstelle.

Fotos: Volksbank in Südwestfalen eG