Schätze für alte Schätzchen: Oldtimerfreunde Kreuztal laden zum großen Teilemarkt auf den Roten Platz

(wS/red) Kreuztal 04.08.2026 | Es riecht nach Benzin, altem Leder und ein bisschen nach Vergangenheit. Verchromte Stoßstangen blitzen in der Sonne, irgendwo tuckert ein Motor, wie man ihn heute nicht mehr hört – und mittendrin Menschen, die sich Geschichten erzählen, als wäre die Zeit für einen Nachmittag stehengeblieben. Am kommenden Sonntag, dem 9. August, ist es auf dem Roten Platz in Kreuztal wieder soweit: Die Oldtimerfreunde präsentieren ihre große August-Hauptveranstaltung – die monatliche Oldtimerausstellung, ergänzt durch den beliebten Teilemarkt. Für alle, die Benzin im Blut haben, ist das der Pflichttermin des Sommers.

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Was: Große August-Hauptveranstaltung der Oldtimerfreunde Kreuztal – monatliche Oldtimerausstellung mit dem beliebten Teilemarkt (Sonderthema)

Wann: Sonntag, 9. August 2026, 10:00 bis 16:00 Uhr

Wo: Roter Platz, Kreuztal

Anfahrt: Zufahrt über Ziegeleifeld bzw. Marburger Straße aus Richtung Ferndorf/Hilchenbach. Wichtig: Die HTS-Zufahrt Kreuztal-Mitte ist wegen einer Baustelle gesperrt – bitte über die Abfahrten Buschhütten oder Krombach ausweichen.

Eintritt: frei

Infos & alle Termine: www.oldtimerfreunde-kreuztal.de

Der Teilemarkt ist das Herzstück dieses besonderen Termins. Wer schon einmal versucht hat, für ein liebgewonnenes Fahrzeug das passende Ersatzteil aufzutreiben, weiß, wie viel Herzblut in dieser Suche steckt – und genau hier wird man fündig. Angeboten werden historische Autoteile wie Stoßstangen, Radkappen, Leuchten, Glühbirnen und Motorteile, dazu Zubehör wie Radios, Modellautos und Fachliteratur. Eine ganze Reihe gemeldeter Stände verspricht ein gut gemischtes Angebot, das nicht nur Schrauber und Sammler anzieht, sondern auch echte Käufer, die genau das eine Teil suchen, das ihren Klassiker wieder zum Leben erweckt. Denn ohne die passenden Teile überlebt kein Oldtimer – und dieser Markt ist gelebter Beitrag dazu, die alten Schätzchen für die Nachwelt zu erhalten.

Doch der Teilemarkt ist nur die halbe Miete. Erfahrungsgemäß lockt die jährliche Hauptveranstaltung zusätzliche Aussteller an – und mit ihnen manch exotisches Fahrzeug, das man sonst nur selten zu Gesicht bekommt. Vom liebevoll restaurierten Klassiker bis zum kernigen Alltagsgefährt vergangener Jahrzehnte, vom glänzenden Lack bis zur ehrlichen Patina: Auf dem Roten Platz wird Automobilgeschichte zum Anfassen erlebbar. Man darf staunen, fragen und fachsimpeln, ganz ohne Scheu – die Atmosphäre unter den Oldtimerfreunden ist seit jeher herzlich und einladend.

Dass daraus eine feste Größe im Siegerländer Veranstaltungskalender geworden ist, hat Tradition. Was 2002 mit einer Handvoll Gleichgesinnter als Stammtisch begann – aus dem simplen Wunsch heraus, sich zu treffen, über Benzin zu reden, an alten Autos zu schrauben und sie zu bewahren –, zieht heute Besucher aus der gesamten Region und weit darüber hinaus an. Vereinsstrukturen im klassischen Sinn gibt es bewusst bis heute nicht. Was zählt, ist einzig die gemeinsame Freude am Fahrzeug: markenunabhängig, offen für jeden. Genau dieser unverkrampfte Geist macht den Reiz aus – hier trifft sich niemand, um zu repräsentieren, sondern um eine Leidenschaft zu teilen.

Und weil ein Sonntag in Kreuztal ohnehin einiges zu bieten hat, lohnt sich die Anreise gleich doppelt. Wer die Klassiker bestaunt hat, kann den Tag ganz entspannt in der Innenstadt ausklingen lassen und einen sommerlichen Bummel anschließen. Für Groß und Klein, für Kenner wie für Neugierige gilt: Ein Ausflug nach Kreuztal macht an diesem Sonntag einfach Spaß – auch von weiter her.

Die Veranstalter freuen sich auf viele Aussteller, jede Menge netter Gespräche und zahlreiche Kulturgüter auf Rädern. Bei voraussichtlich passender Wetterlage steht einem rundum gelungenen Oldtimer-Sonntag also nichts im Weg. Ein kleiner Hinweis noch zur Anfahrt: Die Zufahrt erfolgt über das Ziegeleifeld beziehungsweise die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf/Hilchenbach. Weil die HTS-Zufahrt Kreuztal-Mitte derzeit wegen einer Baustelle gesperrt ist, weicht man am besten über die Abfahrten Buschhütten oder Krombach aus und plant ein paar Minuten mehr ein. Dann heißt es: eintauchen in die Welt der historischen Fahrzeuge – und die Gegenwart für ein paar schöne Stunden vergessen.

Fotos: Harald Heinemann / Andreas Trojak – wirSiegen