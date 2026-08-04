Angebranntes Essen löst „Feuer 4″-Einsatz in Kreuztal-Eichen aus – keine Verletzten

(wS/red) Kreuztal 04.08.2026 | Am Dienstagabend gegen 20:25 Uhr wurden Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße Auf der Birke im Kreuztaler Ortsteil Eichen alarmiert. Das Einsatzstichwort: „Feuer 4 – Auslösung Heimrauchmelder mit Wahrnehmung“. Eine Einstufung, die auf eine ernste Lage hindeutet und entsprechend umfangreiche Kräfte auf den Weg bringt.
Innerhalb kurzer Zeit erreichten die Löschzüge Kreuztal, Eichen und Krombach die Einsatzstelle. Die Drehleiter wurde umgehend in Stellung gebracht, eine Wasserversorgung über Hydranten aufgebaut. Bereits beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung aus einem Fenster des Gebäudes fest.
Doch was zunächst auf ein ernstes Brandereignis hindeutete, entpuppte sich nach kurzer Erkundung als der Klassiker unter den Feuerwehreinsätzen: „Essen auf Herd“. In einer der Wohnungen war Essen auf dem Herd offenbar mächtig angebrannt und von dem Bewohner oder der Bewohnerin aus bisher unbekannten Gründen vergessen worden. Ein offenes Feuer lag nicht vor.
Die Feuerwehr belüftete die betroffene Wohnung, die Lage war schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Der Einsatz zeigt einmal mehr, wie wichtig Rauchmelder sind: Das Gerät hatte rechtzeitig angeschlagen und so dafür gesorgt, dass die Rettungskräfte schnell alarmiert wurden – auch wenn sich die Ursache letztlich als harmlos herausstellte.
Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.deWerbepartner der Region – Anzeige
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