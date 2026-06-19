Spannende Sommermonate im Siegerlandmuseum: „Occasio“ von Peter Paul Rubens wird live restauriert – mit öffentlichen Terminen

(wS/si) Siegen 19.06.2026 | Es ist ein außergewöhnlicher Anblick, den das Siegerlandmuseum in den kommenden Wochen und Monaten bietet: Mitten im Rubenssaal des Oberen Schlosses wird an einem der bedeutendsten Werke des Hauses gearbeitet – und das Publikum kann live dabei sein. Die Restaurierung des großformatigen Gemäldes Occasio – Der siegreiche Held aus der Werkstatt von Peter Paul Rubens beginnt voraussichtlich am Dienstag, dem 23. Juni, und soll im Laufe des Oktobers abgeschlossen sein.

Ein Meisterwerk mit rund 400 Jahren auf dem Buckel

Das Gemälde Occasio ist eine Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland (Kunstverwaltung des Bundes) und eines der Hauptwerke des Siegerlandmuseums. Entstanden um 1630 in der Werkstatt des flämischen Barockmalers Peter Paul Rubens, misst die Leinwand imposante 2,30 mal 2,73 Meter und zeigt eine vielschichtige Allegorie mit zeitloser Botschaft: Ein siegreicher Held packt die Gelegenheit zum Friedensschluss – verkörpert durch die Frauengestalt Occasio – beim Schopfe. Minerva, Göttin der Weisheit, leitet ihn dabei, während Chronos, Gott der Zeit, zur Eile mahnt. Am linken Bildrand zeigt die Göttin Abundantia, welchen Wohlstand und welche Fülle der Frieden ermöglichen kann.

Doch die gut vier Jahrhunderte haben ihre Spuren hinterlassen: Altersbedingte Verformungen der Leinwand sowie Verschmutzungen machen eine umfassende konservatorische Maßnahme notwendig. Das Gemälde wird gereinigt, stabilisiert und die Leinwand neu gespannt. Finanziell unterstützt wird die Maßnahme vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sowie vom Förderverein des Siegerlandmuseums.

Restaurierung mit Publikum: Einblicke hinter die Kulissen

Die Arbeiten finden direkt im Rubenssaal des Museums statt. Der Arbeitsbereich der Restauratorin Petra Becher ist durch Sichtschutzwände abgegrenzt – die jedoch integrierte Fenster besitzen, durch die Besucherinnen und Besucher während der regulären Öffnungszeiten des Museums einen faszinierenden Blick auf die laufende Restaurierung werfen können. Was sonst nur Fachleute zu sehen bekommen, wird hier zum Teil des Museumsbesuchs.

Wer noch tiefer in die Materie eintauchen möchte, hat an vier speziellen öffentlichen Terminen die Gelegenheit, mit der Restauratorin direkt ins Gespräch zu kommen und Fragen zur laufenden Arbeit zu stellen. Die Termine finden jeweils von 14 bis 16.30 Uhr statt:

Sonntag, 5. Juli

Sonntag, 2. August

Sonntag, 6. September

Sonntag, 4. Oktober

Vorgeschmack auf das große Rubens-Jahr 2027

Die Schaurestaurierung ist nicht zuletzt auch ein Vorgeschmack auf Größeres: Im Jahr 2027 jährt sich der Geburtstag von Peter Paul Rubens zum 450. Mal – und das Siegerlandmuseum plant dazu eine umfangreiche Sonderausstellung. Unter dem Titel Rubens und seine Werkstatt – Von der Idee zum Meisterwerk wird sie vom 25. April bis zum 18. Juli 2027 zu sehen sein. Neben der Occasio werden auch zahlreiche nationale und internationale Leihgaben Teil der Schau sein. Die Ausstellung bildet das Herzstück eines stadtweiten Rubens-Jubiläumsjahres mit diversen Veranstaltungen und Angeboten.

Das Siegerlandmuseum begleitet die laufende Restaurierung auch digital: Auf der Website und dem Instagram-Account des Museums wird fortlaufend über die Fortschritte berichtet.

Das Siegerlandmuseum befindet sich im Oberen Schloss 2 in Siegen und ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind unter www.siegerlandmuseum.de verfügbar.

Fotos: Siegerlandmuseum