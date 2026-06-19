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Mädchen (13) aus Siegen-Weidenau verschwunden – Polizei bittet dringend um Mithilfe

19. Juni 20265.3k
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(wS/ots) Siegen 19.06.2026 | Die Polizei Siegen-Wittgenstein bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 13 Jahre alten Mädchen. Die Jugendliche lebt in einer Wohngruppe in Siegen-Weidenau und hat diese am Dienstagmorgen (16. Juni) verlassen. Anschließend kehrte sie nicht wie vereinbart dorthin zurück. Wie bekannt ist, ist die 13-Jährige bereits zum wiederholten Mal nicht zur vereinbarten Zeit in ihre Wohngruppe zurückgekommen.

Nach Hinweisen, die der Polizei vorliegen, könnte sich das Mädchen zumindest am Donnerstag (18. Juni) im Raum Hamburg aufgehalten haben. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Beamten blieben ohne Erfolg – die 13-Jährige wurde bislang nicht angetroffen.

Die Polizei beschreibt die Vermisste wie folgt:

  • etwa 168 bis 170 cm groß
  • kräftige Statur
  • wirkt älter, als sie tatsächlich ist
  • längere, mittelblonde Haare

Bekleidet ist die 13-Jährige vermutlich mit:

  • einer schwarzen Stoffhose
  • einem schwarzen T-Shirt
  • weißen Turnschuhen

Ein Foto der Vermissten hat die Polizei im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht. Es ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/207160

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat das Mädchen gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 0271 7099-0 oder über den Notruf 110 entgegen.

Öffentlichkeitsfahndung

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