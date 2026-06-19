Mehr als 80 Kontrollen und zahlreiche Gespräche – Polizeizieht positives Fazit nach gemeinsamem Einsatz mit dem ADFC NRW

(wS/ots) Siegen 19.06.2026 | IIm Rahmen der Kooperation innerhalb der NRW Initiative – #sicherimStraßenverkehr haben die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und der ADFC NRW am Freitag (19.06.2026) einen gemeinsamen Einsatz in Siegen-Eiserfeld durchgeführt. Im Fokus stand die Überwachung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes beim Überholen von Rad- und Pedelecfahrenden.

Kontrolliert wurde zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr auf der Eiserfelder Straße in beide Fahrtrichtungen. Rund 20 Verstöße wegen der Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes stellten die Beamtinnen und Beamten fest. Außerdem ahndeten sie einige andere Ordnungswidrigkeiten, wie Handy- und Gurtverstöße. Neben der Repression stand aber auch die Prävention im Fokus. Der ADFC machte mit Flyern und Gesprächen auf die einzuhaltenden Sicherheitsabstände aufmerksam. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) schreibt bereits seit 2020 in § 5 Absatz 4 einen Mindestabstand von 1,5 Metern innerorts und 2 Metern außerorts beim Überholen von Radfahrenden vor. Doch längst nicht alle Verkehrsteilnehmenden beachten dieses lebenswichtige Abstandsgebot. Dabei gibt ausreichender Überholabstand Rad- und Pedelecfahrenden Sicherheit und reduziert das Risiko schwerer Unfälle deutlich.

Polizeirat Marcel Zirnsak, Leiter der Direktion Verkehr, freut sich daher über den gemeinsamen Einsatz für die NRW Initiative – #sicherimStraßenverkehr: „Die Unfallentwicklung bei Rad- und Pedelecfahrenden im Jahr 2025 zeigt, wie wichtig gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist. Sichere Überholabstände schützen das Leben. Mehr Sicherheit auf den Straßen in NRW erreichen wir nur gemeinsam.“