Geblendet von der Sonne: PKW rammt Trecker mit Anhänger – 20.000 Euro Schaden

(wS/red) Netphen 19.06.2026 | Am Donnerstagabend kam es auf der Marburger Straße zwischen Grissenbach und Netphen-Deuz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 31-jährige PKW-Fahrerin mit einem am Fahrbahnrand stehenden Traktorgespann kollidierte.
Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau auf der Marburger Straße unterwegs, als sie offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde. Dadurch übersah sie einen Traktor, der mit einem Anhänger am Fahrbahnrand stand, und fuhr ungebremst in das Gespann.
Die Wucht des Aufpralls war erheblich: Der PKW wurde so stark beschädigt, dass er als Totalschaden eingestuft wurde. Auch das Traktorgespann wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Die Polizei schätzt den gesamten Sachschaden auf rund 20.000 Euro.
Die 31-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus transportiert.
Die Feuerwehr Netphen war ebenfalls im Einsatz. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um auslaufende Betriebsmittel und stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher.
Die Marburger Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.
Fotos: Nio EggersWerbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team
Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig
Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙