Geblendet von der Sonne: PKW rammt Trecker mit Anhänger – 20.000 Euro Schaden

(wS/red) Netphen 19.06.2026 | Am Donnerstagabend kam es auf der Marburger Straße zwischen Grissenbach und Netphen-Deuz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 31-jährige PKW-Fahrerin mit einem am Fahrbahnrand stehenden Traktorgespann kollidierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau auf der Marburger Straße unterwegs, als sie offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde. Dadurch übersah sie einen Traktor, der mit einem Anhänger am Fahrbahnrand stand, und fuhr ungebremst in das Gespann.

Die Wucht des Aufpralls war erheblich: Der PKW wurde so stark beschädigt, dass er als Totalschaden eingestuft wurde. Auch das Traktorgespann wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Die Polizei schätzt den gesamten Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

Die 31-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr Netphen war ebenfalls im Einsatz. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um auslaufende Betriebsmittel und stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher.

Die Marburger Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

Fotos: Nio Eggers