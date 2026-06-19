Dreis-Tiefenbach: Großeinsatz an der Siegstraße – begrünte Fassade in Flammen

(wS/red) Netphen 19.06.2026 | Am heutigen Tag gegen 17:55 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Alarmstichwort „Feuer 4 – Wohnungsbrand in Dreis-Tiefenbach – Siegstraße“ zu einem Einsatz an einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Siegstraße alarmiert. Schon auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte schwarzer, aufsteigender Rauch weithin sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bot sich ein besorgniserregendes Bild: Die stark begrünte Fassade des Wohnhauses stand bereits in Flammen. Das Feuer hatte sich über den dichten Bewuchs aus Ranken und Ästen bis ins erste Obergeschoss und den Dachbereich ins Gebäudeinnere hineingefressen und sorgte für eine erhebliche Rauchentwicklung.

Zwei Personen aus dem Haus geführt

Im Inneren des Gebäudes befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes noch zwei Personen, die von der Feuerwehr sicher nach draußen geführt wurden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Sofortiger Löschangriff von außen

Die Einsatzkräfte leiteten unverzüglich die Brandbekämpfung von mehreren Seiten ein. Bereits beim ersten Zugriff wurde der Löschangriff von außen gestartet, parallel dazu die Drehleiter in Stellung gebracht. Über die Drehleiter gingen Feuerwehrleute im Außenangriff vor und bekämpften die Flammen gezielt im Dach- und Fassadenbereich. Zusätzlich wurden am Boden weitere Strahlrohre eingesetzt, um eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäudeteile zu unterbinden.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen gelang es der Feuerwehr, das Feuer zeitnah unter Kontrolle zu bringen. Der überwiegende Teil des Brandgeschehens spielte sich an der begrünten Außenfassade ab – das Rankenwerk hatte die Flammen zunächst begünstigt, bevor diese ins Gebäude eindrangen.

Glutnester in Bewuchs und Dachkonstruktion

Die anschließenden Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwendig: Im stark bewachsenen Fassadenbereich hatten sich Glutnester zwischen Ästen, Ranken und der Dachkonstruktion gebildet, die einzeln aufgespürt und abgelöscht werden mussten. Ein Zimmer des Hauses musste nach Abschluss der Brandbekämpfung gesperrt werden.

Wie Einsatzleiter Sebastian Reh gegenüber wirSiegen.de mitteilte, hielt sich der entstandene Sachschaden noch in Grenzen.

B62 vollständig gesperrt

Während des gesamten Einsatzes musste die B62 – Siegstraße – vollständig gesperrt werden. Die Polizei übernahm die weiträumige Absperrung der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst des DRK war ebenfalls vor Ort, um bei Bedarf schnelle Hilfe leisten zu können.

Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de