Historischer Moment in Müsen: Jugend-Vogelschießen nach 14 Jahren Pause – ein Wochenende mit drei neuen Regenten

(wS/red) Hilchenbach 20.06.2026 | Ein besonderes Schützenfest-Wochenende liegt hinter Müsen: Drei Tage lang wurde geschossen, gefeiert und Tradition gelebt – mit einem historischen Auftakt, einem würdevollen Königsschießen und einem fröhlichen Jedermann-Fest zum Abschluss.

Freitag: Jugend-Vogelschießen nach 14 Jahren Pause

Den Auftakt machte am Freitag, dem 12. Juni 2026, ein ganz besonderes Ereignis: Erstmals seit 14 Jahren fand in Müsen wieder ein Jugend-Vogelschießen statt. Fünf junge Teilnehmer traten an, um sich die begehrten Würden zu sichern – und lieferten dabei einen spannenden Wettkampf.

Fin Ole Setzer bewies früh seine Treffsicherheit: Mit dem 17. Schuss eroberte er die Krone, mit dem 29. Schuss traf er zusätzlich den Apfel. Michel Geister sicherte sich gleich zwei Auszeichnungen: Das Zepter fiel mit dem 49. Schuss an ihn, den linken Flügel errang er mit dem 81. Schuss. Den rechten Flügel holte sich Tim Völkel mit dem 55. Schuss.

Der Höhepunkt des Nachmittags: Marco Gödert traf mit dem 174. Schuss ins Schwarze und sicherte sich damit die Jugendkönigswürde – ein verdienter Abschluss eines langen Wartens für die Müsener Schützenjugend.

Samstag: Königs-Schießen in der Brombach

Am Samstag verlagerte sich das Geschehen in die Brombach, wo das traditionelle Königs-Schießen stattfand. Zwölf Teilnehmer gingen an den Start und kämpften um die höchste Auszeichnung.

Die Einzelwürden wurden früh vergeben: Christian Klappert traf die Krone bereits mit dem 9. Schuss und legte damit den schnellsten Treffer des Tages hin. Den Apfel holte Jost Niehues mit dem 20. Schuss, das Zepter sicherte sich Frerik Andreeßen mit dem 22. Schuss. Der rechte Flügel fiel mit dem 73. Schuss an Dennis Hein, der linke Flügel ging an Rainer Loske.

Der entscheidende Moment: Mit dem 212. Schuss erlangte Rainer Loske schließlich die Königswürde. An seiner Seite als Königin: seine Frau Doris Hinkel.

Die anschließende Siegerehrung übernahm Willi Schäfer im Festzelt. Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ Peter Cadel – und heizte den Gästen bis in die frühen Morgenstunden gehörig ein.

Sonntag: Jedermann-Vogelschießen mit Gästen aus vier Vereinen

Das Wochenende klang am Sonntag mit einem Frühschoppen und dem Jedermann-Vogelschießen aus. Zu dem geselligen Wettbewerb reisten auch Gäste aus den Schützenvereinen Allenbach, Littfeld, Ferndorf und Hilchenbach an – insgesamt 29 Teilnehmer gingen an den Start.

Die Würden des Jedermann-Vogelschießens wurden sauber verteilt: Die Krone traf Anja Klaas mit dem 12. Schuss, den Apfel holte sich Volker Hadem mit dem 25. Schuss. Das Zepter sicherte sich Leni Neubert mit dem 35. Schuss, den rechten Flügel Michael Sting mit dem 68. Schuss und den linken Flügel Jörn Krause mit dem 121. Schuss.

Den Schlusspunkt setzte Peter Niesar: Mit dem 276. Schuss schoss er den Vogel ab und krönte sich damit zum Jedermann-König. Die Siegerehrung nahm der 1. Vorsitzende Willi Schäfer vor.

Mit einem friedlichen und stimmungsvollen Ausklang endete ein rundum gelungenes Schützenfest-Wochenende in Müsen.

Auf einen Blick

🏆 Jugendkönig: Marco Gödert (174. Schuss)

👑 Schützenkönig: Rainer Loske (212. Schuss) mit Königin Doris Hinkel

🎯 Jedermann-König: Peter Niesar (276. Schuss)

📅 Wann: Freitag bis Sonntag, 12.–14. Juni 2026

📍 Wo: Müsen (Königs-Schießen: in der Brombach)

👥 Teilnehmer: 5 (Jugend) · 12 (Königs-Schießen) · 29 (Jedermann)

🎵 Musik: DJ Peter Cadel

🎤 Siegerehrungen: Willi Schäfer