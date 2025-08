Motorengeflüster & Chromträume – Oldtimer-Ausstellung mit Teilemarkt am Sonntag in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 05.08.2025 | Am kommenden Sonntag ist es endlich wieder soweit: Die Oldtimerfreunde laden ein zur großen Hauptveranstaltung am Roten Platz in Kreuztal. Und wer den Glanz vergangener Automobilzeiten liebt, sollte sich diesen Termin fett im Kalender markieren.

Die monatliche Oldtimerausstellung wird im August traditionell durch den beliebten Teilemarkt ergänzt – ein echtes Highlight für Schrauber, Sammler und Nostalgiker. Ob glänzende Stoßstangen, verchromte Radkappen, seltene Leuchten, klassische Glühbirnen, funktionstüchtige Motorteile oder stilvolle Autoradios aus den 60ern – das Angebot der über 20 gemeldeten Stände verspricht eine Schatzsuche der besonderen Art. Auch Modellautoliebhaber und Literaturfreunde kommen auf ihre Kosten.

💥 Zufahrt über Ziegeleifeld oder Marburger Straße aus Richtung Ferndorf/Hilchenbach

Aber nicht nur das Herz der Schrauber schlägt an diesem Sonntag höher – die gesamte Kreuztaler Innenstadt lädt ein zum Flanieren, Genießen und Verweilen. Kostenlose Parkplätze stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung, sodass einem entspannten Besuch nichts im Wege steht.

🌳 Warum also nicht den Tag mit einem charmanten Spaziergang über den Roten Platz beginnen, die Vielfalt der ausgestellten Oldtimer bestaunen und danach eines der gemütlichen Cafés in Kreuztal besuchen? Ob ein cremiger Cappuccino, ein frisches Stück Kuchen oder ein herzhaftes Mittagessen – die Gastronomie rund um den Veranstaltungsort bietet für jeden Geschmack das Passende.

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher, spannende Gespräche, glänzenden Lack und blitzende Chromfelgen – Kulturgut auf Rädern, das Geschichte erzählt und Herzen höherschlagen lässt.

👉 Seien Sie dabei – am 10.08.2025 von 10 bis 16 Uhr auf dem Roten Platz in Kreuztal.

Ein Muss für jeden Freund historischer Fahrzeuge und für alle, die einen entspannten Sommersonntag mit nostalgischem Flair genießen möchten.

Fotos: Harald Heinemann – Oldtimerfreunde Kreuztal