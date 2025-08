Naturfreibad Krombach ab Donnerstag wieder geöffnet

(wS/kr) Kreuztal 05.08.2025 | Das Naturfreibad Krombach musste in der vergangenen Woche aufgrund einer nicht ausreichenden Sichttiefe vorübergehend geschlossen werden. Pünktlich zum angekündigten Sommerwetter am kommenden Wochenende gibt es nun gute Nachrichten:

Ab Donnerstag, den 07. August, öffnet das Naturfreibad wieder wie gewohnt ab 10 Uhr. Der Eintritt ist weiterhin kostenfrei.

Hintergrund: Aus Sicherheitsgründen gilt für Naturfreibäder eine vorgeschriebene Mindest-Sichttiefe von einem Meter. Wird dieser Wert unterschritten, muss das Bad vorübergehend geschlossen werden. Die Ursache liegt meist in natürlich auftretenden Schwebstoffen im Wasser – nicht in der Wasserqualität. Diese wird in allen Kreuztaler Naturfreibädern regelmäßig überprüft und ist auch im Freibad Krombach nach wie vor einwandfrei.