Kreis Siegen-Wittgenstein begrüßt 28 neue Auszubildende und duale Studenten

(wS/si) Siegen 05.08.2025 | Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat so viele neue Auszubildende und duale Studierende begrüßt wie seit Jahren nicht mehr – insgesamt 28 junge Menschen starten in ihre berufliche Zukunft. Landrat Andreas Müller hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und sagte: „Für Sie beginnt jetzt ein neues Kapitel mit vielen Möglichkeiten, sich einzubringen und weiterzuentwickeln.“

Zum 1. August haben elf Auszubildende ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte begonnen, drei als Verwaltungswirte. Zudem startete eine Auszubildende im Bereich Veranstaltungskauffrau sowie ein weiterer im Beruf Kaufmann für Tourismus und Freizeit. Am 1. September folgen neun Inspektorenanwärter im gehobenen Dienst sowie drei dual Studierende im Fach Soziale Arbeit.

Die Vielzahl an Ausbildungsberufen zeigt, wie breit das Spektrum bei der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein gefächert ist. In den kommenden drei Jahren erwartet die Nachwuchskräfte eine abwechslungsreiche Zeit mit vielfältigen Themen und Aufgabenfeldern. Landrat Andreas Müller betonte zum Abschluss: „Ausbildung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir investieren gezielt in unsere Auszubildenden, denn wir bilden nach Bedarf aus. Wer die Ausbildung erfolgreich abschließt, hat beste Chancen auf eine Karriere und Entwicklungsperspektiven innerhalb unserer Verwaltung“.

Landrat Andreas Müller begrüßt die neuen Auszubildenden des Ausbildungsjahres 2025/2026.

Foto: Tobias Arhelger