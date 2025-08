Schlossplatz bebt: mittwochSIn startet mit Party-Highlight und Promi-Zapfern durch!

(wS/ke) Siegen 05.08.2025 | Nach den letzten drei erfolgreichen Konzerten mit nahezu jeder Wetterlage, feiert mittwochSIn Siegen am Mittwoch den 06.08.2025 Bergfest für die Saison 2025.

Live in dieser Woche steht unser absoluter musikalischer Höhepunkt auf der Bühne „Mission 2 Party“ die bereits zum 5. mal Gast in Siegen sind. Die sieben Musiker werden den Schlossplatz ab 18 Uhr zum beben bringen.

Ein weiteres Highlight in dieser Woche ist das bekannte „Wirtezapfen“. Bereits zum 3. Mal geben sich verschiedene Siegener Gastrogrößen die Ehre und Zapfen für den guten Zweck.



Mit dabei sind in diesem Jahr:

Jan vom Bim Käs

H.W. aus dem Camelot

Bianca aus dem JoJo

Buschi vom ehemals Eulenspiegel

Josh von der GVS

Tom von der Krombacher

Und Micha von Onkel Toms Hütte

„In den beiden vergangen Jahren konnten wir so, über 2000€ sammeln die in diesem Jahr an das Tierheim Siegen gespendet werden sollen, im Jahr 2023 war es die Aktion Lichtblicke.

Wir sind uns sicher, dass wir nicht nur super Stimmung auf der Bühne, sondern auch im Publikum haben werden. Und das bei vorhergesagtem gutem Wetter. Wir freuen uns auf einen weiteren erfolgreichen Abend am Unteren Schloss in Siegen“ so Jan Klappert.

Weiterhin wird das sechswöchige Musikfestival, noch bis Mittwoch den 20.08.2025, durch den Kauf eines Festivalbechers finanziert. Der für die letzten drei Termine zu einem reduzierten Preis von 5€ pro Becher erworben werden kann.