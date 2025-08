Rock pur am Marktplatz: Inside Out live bei „Freitags in Netphen – Best Off“!

(wS/fk) Netphen 05.08.2025 | Handgemachter Party-Rock, eingebettet in eine mitreißende Show –

schnörkellos, abwechslungsreich und energiegeladen: Das ist INSIDE OUT!

Ob bei Open-Air-Events, Zeltveranstaltungen, Kirmes, Stadtfesten oder Firmenfeiern –

INSIDE OUT steht für „Cover Rock at its Best“ – und das seit über 25 Jahren!

Die Band nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte Rockgeschichte.

„Immer nah am Original, aber mit eigener Note“ – das ist der Leitsatz von INSIDE OUT.

Nach hunderten Auftritten, unter anderem mit DORO, Die Happy, Liquido oder The BossHoss,

steht eines immer im Vordergrund: Den Menschen einen unvergesslichen Abend bereiten!

Kommen Sie vorbei – es lohnt sich!

Netphen-Events freut sich auf Teil 3 der beliebten Reihe im Netpherland

und spendiert dem Publikum – als Ausgleich für den leider ausgefallenen zweiten Gig –

100 Liter Freibier!

📍 Marktplatz Obernetphen

🎟️ Eintritt frei!

Für den Getränkekauf wird lediglich ein Becher für 4 € benötigt.

Foto by netphenevents