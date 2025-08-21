Mountain Crew – Die Boyband aus den Alpen kommt nach Wilnsdorf

(wS/mn) Wilnsdorf 21.08.2025 | „Die derzeit angesagteste Lederhosen-Band macht hellwach wie Espresso und haut rein wie Chianti“ – so beschreibt Florian Silbereisen die Mountain Crew aus Oberösterreich. Die fünf charismatischen Burschen rund um Sänger und Ex-Mister Austria Philipp Rafetseder stehen für Lederhosen Rock n Roll, der Herz und Hüfte gleichermaßen in Bewegung bringt.

Am Samstag, den 20.09.2025 gastiert die Mountain Crew im Rahmen des „Wilnsdorfer Oktoberfestes“ erstmalig in der Festhalle Wilnsdorf. In den Pausen und zur After-Show Party legt DJ Marcus Nauroth auf.



„Wir zaubern echtes Wiesn-Feeling in die Wilnsdorfer Festhalle“ verspricht Veranstalter Marcus Nauroth. „Mit frisch gezapftem Paulaner Oktoberfestbier, aufwändiger Wiesn-Deko und natürlich einer richtig guten Band“.



Jetzt Tickets sichern!

Aktuell sind noch Tische und Partytickets in allen Kategorien verfügbar. Schnell sein lohnt sich, denn die Mountain Crew ist in TV-Shows und auf Großen Bühnen zu Hause!

Tickets und weitere Informationen zum Wilnsdorfer Oktoberfest sind auf der Website www.wilnsdorfer-oktoberfest.de verfügbar.





Von Florian Silbereisen über den ZDF-Fernsehgarten, vom RTL Supertalent bis zu Wenn die Musi spielt – die Mountain Crew ist regelmäßig auf den großen TV-Bühnen zu sehen. Doch damit nicht genug: Die Mountain Crew ist mehr als nur Musik – sie ist vor allem ein Live-Erlebnis. Ihre energiegeladenen Shows reißen von der ersten Sekunde mit, und wenn die Stimmung kocht, gibt’s den Moment, auf den alle warten: Die Beach Boys in Lederhosen legen die Hemden ab und sorgen mit ihrer unvergleichlichen Performance für Gänsehaut und Kreischalarm vor allem bei den weiblichen Fans. Ganz egal ob am Oktoberfest München, auf den Apres-Ski-Partys in Österreich oder auf den zahlreichen Festivals und Dorfpartys in ganz Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Weitere Infos zur Veranstaltung

Fotos: PG Studios