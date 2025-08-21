News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



1911_KDL_HAM_728x90

Menu

RB 90: Busse statt Züge zwischen Siegen Hbf und Au (Sieg) vom 22.08. – 12.09.2025

21. August 20258
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/hlb) Siegen 21.08.2025 | Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGo entfallen vom 22.08. (ab 21:00 Uhr) bis 12.09.2025 (bis 21:00 Uhr) alle Züger der Linie RB 90 zwischen Siegen Hbf und Au(Sieg).

Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) an. Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Wegen der Totalsperrung der B62 fahren die Busse eine Ersatzroute und können nicht alle Haltepunkte bedienen. Insbesondere im Berufsverkehr müssen sich Fahrgäste hier auf Verspätungen einstellen. 

Den detaillierten Fahrplan und die Lage der Ersatzhaltestellen finden Reisende unter www.hlb-online.de.

Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de ersichtlich. 

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Mountain Crew – Die Boyband aus den Alpen kommt nach Wilnsdorf

Anzeige



2023_BMG_still_banner_300x250

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« JuliSeptember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten