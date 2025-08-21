RB 90: Busse statt Züge zwischen Siegen Hbf und Au (Sieg) vom 22.08. – 12.09.2025

(wS/hlb) Siegen 21.08.2025 | Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGo entfallen vom 22.08. (ab 21:00 Uhr) bis 12.09.2025 (bis 21:00 Uhr) alle Züger der Linie RB 90 zwischen Siegen Hbf und Au(Sieg).

Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) an. Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Wegen der Totalsperrung der B62 fahren die Busse eine Ersatzroute und können nicht alle Haltepunkte bedienen. Insbesondere im Berufsverkehr müssen sich Fahrgäste hier auf Verspätungen einstellen.

Den detaillierten Fahrplan und die Lage der Ersatzhaltestellen finden Reisende unter www.hlb-online.de.

Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de ersichtlich.