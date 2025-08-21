Die GAYKO-Infotage am 5. + 6. September 2025

(wS/ga) Wilnsdorf 21.08.2025 | Noch zeigt der Sommer seine letzten Sonnenstrahlen, doch die Tage werden schon merklich kürzer und schon bald beginnt wieder die dunkle Jahreszeit. Deshalb ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt den „Wintercheck“ für das eigene Zuhause zu machen.

Eine gute Gelegenheit sich zu informieren und beraten zu lassen, bieten die GAYKO-Infotage „Mein Zuhause – fit für den Winter!“ am 05.09.25 (9-18 Uhr) und am 06.09.25 (10-15 Uhr). Im Ideencenter GAYKO in der Dortmunder Straße 6 in Wilnsdorf kann man an beiden Tagen die GAYKO Fenster- und Türenwelt auf über 450m² Ausstellungsfläche live erleben.

In spannenden Präsentationen wird gezeigt, wie neue Fenster auch im Winter bei extremer Kälte eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, wie man damit das Klima schützt und außerdem noch jede Menge Heizkosten spart. Bei den Live-Aufbruchversuchen können Sie die einzigartige Sicherheitstechnik von GAYKOSafeGA® selber testen und sich von der extremen Stabilität und Widerstandskraft überzeugen. Fenster und Türen mit GAYKOSafeGA® – deutschlandweit marktführend und von der Kriminalpolizei empfohlen! – bieten echten, wirkungsvollen Einbruchschutz und geben einem gerade in der dunklen Jahreszeit das gute Gefühl von Geborgenheit. Bei der „Förder-Sprechstunde“ gibt es Infos und Tipps zur staatlichen Förderung und ein Experte steht für Fragen zur Verfügung. Bei der großen Verlosung können Sie das Startguthaben für Ihr Projekt gewinnen und natürlich ist mit Bratwurst vom Grill, frischen Waffeln und leckeren Getränken auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Das Team vom Ideencenter GAYKO freut sich schon auf Ihren Besuch.

Mehr Infos auch auf: ic-gayko.de