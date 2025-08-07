Neue Tischtennisplatte für den Allenbacher Spielplatz im Schmeddeweg

(wS/cdu) Hilchenbach 07.08.2025 | Der Allenbacher Spielplatz am Schmeddeweg hat eine neue Tischtennisplatte erhalten. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und CDU-Fraktionsvorsitzender André Jung haben die Anregung und den Wunsch aus einem Bürgerdialog, zu dem die CDU im April nach Allenbach eingeladen hatte, aufgenommen. Die alte Platte war abgängig und wurde vor geraumer Zeit abgebaut. Nun konnte sie durch den Baubetriebshof ersetzt werden. „Wir freuen uns, dass wir die Anregung aus der Anwohnerschaft umsetzen konnten und der Spielplatz am Schmeddeweg wieder um eine Attraktion reicher ist“, erklärten Kaioglidis und Jung. Die Bürgerdialoge der CDU werden auch künftig in den Ortsteilen fortgesetzt. Schon am Samstag, 16. August lädt die CDU gemeinsam mit Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Landratskandidatin Susanne Otto um 19.00 Uhr in den Kulturellen Marktplatz Dahlbruch zum Dialog ein.

(v.l.n.r.) Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und CDU-Fraktionsvorsitzender André Jung