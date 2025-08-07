News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Zeitungsbote erwischt drei Personen bei Einbruchsversuch

7. August 20258
(wS/ots) Bad Berleburg 07.08.2025 | Am späten Dienstagabend (05.08.2025) haben drei unbekannte Männer versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Rundweg“ in Hemschlar einzubrechen.

Ein Zeitungsbote war gegen 23:30 Uhr in der Straße unterwegs und entdeckte die drei Personen, die sich auffällig im Bereich des Wohnhauses aufhielten. Als sie den Zeugen entdeckten, entfernten sie sich mit einem dunklen Audi. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort stellte die Polizei frische Beschädigungen an einer Tür fest. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, in das Haus einzubrechen.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Bad Berleburg geführt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der 02751/909-0 entgegen.

